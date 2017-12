ANA BEKUTA POHVALILA DEČKA: Moj Mrka peva bolje od Dačića

Ana Bekuta tvrdi da njen dečko Milutin Mrkonjić peva bolje od Ivice Dačića! Iako potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova često peva u javnosti, i to uglavnom hit Halida Bešlića „Miljacka“, folk zvezda je ubeđena da je njen dragi najmuzikalniji među političarima.

Ovu raspravu započeo je skriveni član žirija „Zvezda Granda“, glumac Andrija Kovač, poznat kao Hrvoje iz „Kursadžija“, kad je jednog kandidata uporedio s Ivicom Dačićem.

- Ti si, dečko, imao energiju Ivice Dačića dok peva Turčinu. A on je najbolji među političarima. Čak i od Mrke peva bolje - rekao je Andrija, aludirajući na to što je političar nedavno pevao u čast turskog predsednika Erdogana, i to na turskom jeziku.

Ana Bekuta se našla prozvanom, pa je odbranila svog partnera.

- Ivica ne peva bolje od Milutina! - tvrdi pevačica.

Tada je Saša Popović rešio da zakuva čorbu, pa je pitao i Jelenu Karleušu za mišljenje.

- Ne ulazim u to ko bolje peva. Ali Ivica bolje igra, on igra kako mu se svira - rekla je JK kroz osmeh.



