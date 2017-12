SEVALE SU VARNICE, NIJE NAM BILO LAKO: Boba Živojinović otvoreno o KRIZAMA u braku sa Lepom Brenom

Uz ljubav izdrzis sve❤️🍷💋🙏💋😩😍🌹 ・・・ 30 godina poznavanja!❤26.10.1987 #lepabrena @lepabrenaa #bobazivojinovic

A post shared by Zivojinovic Fahreta (@lepabrenaa) on Oct 26, 2017 at 2:30pm PDT