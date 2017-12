ŽELJKO SAMARDŽIĆ: Naučio sam da volim sebe

Naš poznati pevač Željko Samardžić totalno je promenio lični opis i malo ko može da ga prepozna. Pustio je brkove i bradu, a čak bira i drugačiji stil odevanja. Sve to zarad petnaest novih pesama koje je pripremio svojoj publici, piše Glossy.

- Uz nove pesme ide i nov imidž, a na tu ideju došao sam sasvim slučajno. Posle nekoliko meseci provedenih na moru vratio sam se u Beograd i onako preporođen otišao sa kumom kod frizera koji mi je totalno promenio lični opis. U skladu s tim odlučili smo da promenimo i garderobu. Našli su mi i naočare po meri pa je sve ispalo kako treba. Svestan sam da sam ljudima neprepoznatljiv, čak kažu da ličim na Đorđa Vajferta. Interesantno mi je i to što su se neki poigrali s mojim likom pa su na novčanici od 1.000 dinara stavili moju sliku i dopisali 9.000 dinara, aludirajući na pesmu "Devet hiljada metara pod morem". I u porodici sam naišao na pozitivne komentare oko izgleda, posebno su supruga i ćerke bile oduševljene. Najstariji unuk Alek kaže kako su mu drugari rekli da mu je deda šmeker, znači, i njemu se dopada - priča Željko i već opisuje prve anegdote koje inicira njegov novi imidž.

- Nedavno sam se ponovo upoznao sa Minjom Subotom. Bili smo zajedno na nekom snimanju i primetio sam kako me čudno gleda. Kada sam mu rekao da sam Željko Samardžić, kroz osmeh je prokomentarisao da se celo veče pita ko sam. Eto, dešava se. To je tako kad hoćeš da se promeniš - kaže Samardžić.

Pevač se prisetio i dana kada je zbog ljubavi prema muzici od oca dobio batine.



- Nikad nisam mogao da pretpostavim da ću ovoliko dugo trajati na muzičkoj sceni. Od malih nogu želeo sam da pevam jer sam voleo da me ljudi slušaju. Da budem iskren, uvek sam uživao u svom pevanju i u međuvremenu shvatio sam da je to zapravo prava formula za uspeh - kad sam ja srećan, onda će biti i oni koji me slušaju. Roditelji nažalost nisu imali sluha za mene, naročito otac. Sećam se kada smo šezdesetih godina živeli u Zadru, pa je izlazak u grad bio samo do deset sati uveče. Međutim, ja sam otišao na koncert svog omiljenog pevača Arsena Dedića i zbog toga dobio batine od oca. On tada nije razumeo moju ljubav prema muzici - kroz osmeh priča Željko i otkriva tajnu svog uspeha.

- Mislim da ja imam taj ''Iks faktor''. Svaki čovek koji ima želju i nameru da se bavi ovim poslom, pre svega mora da voli sebe i da bude svestan svojih kvaliteta. Naravno, najvažnije je imati ''nos'' za dobru pesmu. Samo kvalitetna numera vodi nas do srca ljudi. Nadam se da će svi oni koji moj CD ubace u auto i krenu na put, isto to uraditi i kad se budu vraćali. Ja sam uvek pevao o ljubavi i dok sam živ pevaću o tom najdivnijem osećanju. Ljudi se mogu pronaći u tim pesmama i najsrećniji sam kada one nisu samo moje. To je neka vrsta poklona, kao kad delite radost - zaključuje pevač.

( Piše: Ljiljana Stanišić )

( Foto: Vladimir Šporčić )

