(FOTO) PRAVILA JE HAOS NA ESTRADI 90-IH: Ušla je i u rijaliti, a onda je KOMŠIJA UJEO i slomio ruku...

Pevačica Vanesa Šokčić bila je među desetak najpopularnijih pevačica devedesetih godina prošlog veka, a prvi album, "Volim tvoja oka dva" objavila je 1991. godine za PGP RTS. Posle njega objavila je još sedam albuma, a poslednji je bio "Četiti strane sveta" 2011.

Od 1995, kada je objavila istoimeni album, Vanesa nosi nadima Plavi haos.

Svoju karijeru gradila je na glasu i pesmama, izbegavajući skandale, a svoj privatni život sačuvala je od očiju javnosti.

Godine 2011. učestvovala je u rijaliti programu "Dvor" i izjavila je da je bila zadovoljna učešćem jer je ostala dosledna sebi i nije dopustila učesnicima da je izbace iz takta.

U poslednje vreme, Vesna se manje pojavljuje u medijima, ali nije prestala da peva. Prema njenim rečima, ovakvu odluku je sama donela.

"Shvatila sam da mi puko pojavljivanje u emisijama neće doneti više posla ili tezgi kako mi to popularno kažemo, te sam odustala od te vrste marketinga. Nisam želela da se pojavljujem u medijima bez razloga", izjavila je pre nekoliko godina.

Otkrila je i da od 2011. godine živi u strahu jer ju je napao komšija.

"Čovek me je 2010. godine ujeo i polomio mi je prst. Dvadeset jedan dan sam nosila gips. Pošto je bio ljudski ujed, to se ne ušiva. Ja se i dalje sudim sa njim i nikada ovo nisam ispričala u javnosti jer nisam htela da se o tome piše da ne bi bilo da to koristim za karijeru", ispričala je Vanesa.

Venesa i danas izgleda zanosno kao i sa početka karijere.

