PRIJATELJ MIKIJA ĐURIČIĆA OTVORENO: Na njemu se nikad nije videlo da je pijan ili drogiran!

Miroslav Miki Đuričić jedan je od najpopularnijih učesnika rijalitija u Srbiji. Prošao ih je nekoliko i uvek je u njima privlačio veliku pažnju publike. Tako je i sada, bez obzira na ljute rivale, jedan od favorita.

Mikijev prijatelj Miloš pohvalio je Đuričića da je najnačitaniji u selu, ali i u rijalitiju.

"Voleo bih da Veliki šef ili produkcija naprave test za sve njih. Kako za inteligenciju, tako za snalažljivost, psihičku snagu i moralne vrednosti. Zapamtite, Miki bi i tu zauzeo prvo mesto. Pa, ljudi, on otkad se znamo toliko čita i toliko ga umnih stvari zanima. Miki poseduje stripove koji su unikatni, čija je vrednost ogromna. “Zagor Te-Nej” i “Mister No” njegova su opsesija. Dokle će ljude da zanima samo da se slade tuđom nesrećom. Nije što je naš, nego je zaista najnačitaniji i bolji je čovek od svih tamo", nahvalio je prijatelja Miloš, koga nije iznenadilo Mikijevo priznanje da se pre pet godina drogirao.

"Znate kako, sa Mikijem se uvek znalo šta je radio. Nikada nije ništa krio, a to isto važi i za poroke koje je imao kroz život. Nije me iznenadilo ništa, on je tamo najiskreniji zadrugar. Priznao je da se drogirao, a stavljam ruku na panj da 90 odsto ljudi sa kojima je tamo nikad tako nešto ne bi reklo javno, iako su probali drogu. Nađite mi muškarca koji u tom velikom gradu, gde se sve i svašta dešava, nije probao drogu", u dahu priča Miloš i dodaje da se na Mikiju problemi nisu videli.

"Nikada po njemu nisam primetio da je drogiran. On i kada je pio, nije menjao ponašanje, umeo je to da iznese. Zato čvrsto verujem da je drogiranje priznao jer mu nije prirodno da laže, a garantujem da to nije bilo ozbiljno. Ne znam da je to ikada otišlo dalje od tog probanja", priča Miloš i povezuje period od pre pet godina sa Mikijevim životnim problemima.

"Ako je to period od pre pet godina, verujem da se i tada lomio oko većih životnih pitanja, da ga je povuklo da proba drogu po izlasku iz rijalitija, ili ko će ga znati. Na kraju krajeva, smatram da je bolje što je to, ako je već morao da proba, probao u zrelijim godinama, kad zna koje su granice i posledice. Kao mladić nije koristio ni lakše, ni teže droge. Malo ko zna da Miki obožava sport, kao mlad je igrao košarku svaki dan, dan-danas niko na košu ne može da ga dobije i zato tvrdim da je to bila bezazlena, prolazna faza i da oko toga ne treba dizati prašinu", kaže Mikijev srednjoškolski drug Miloš.

