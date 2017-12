OBRADOVALA STARIJEG SINA: Brena kupuje Stefanu stan!

Pevačica je rešila da ispuni Živojinoviću želju i počasti ga nekretninom na Novom Beogradu, u kojoj će on napraviti muzički studio

Lepa Brena navikla je da članovima svoje porodice ispunjava želje, ali kod nje važi pravilo da svako dobija sve po zasluzi. Reklo bi se da je njen stariji sin Stefan Živojinović i te kako zaslužio, čim je odlučila da ga počasti stanom.



Muzika prioritet



Kako saznajemo, najveća balkanska zvezda rešila je da odreši kesu i svom prvencu kupi nekretninu na Novom Beogradu. Međutim, Stefan ne planira da se iseli iz porodične kuće na Bežanijskoj kosi, već bi taj novi prostor iskoristio za muzički studio.

- Stefan zna šta hoće u životu. Prioritet mu je muzika. Pošto još nema ustaljene nastupe, po ceo dan provodi za klavirom uvežbavajući pesme svojih kolega, a isto tako lagano piše tekstove i komponuje. Iako u Breninoj i Bobinoj kući ima zasebna prostorija u kojoj se nalaze instrumenti i ozvučenje, Živojinović bi voleo da ima svoj prostor za to koji će opremiti baš po svom ukusu. Kada je saopštio roditeljima svoju želju, nijednog trenutka nisu pokušali da ga odgovore od te ideje, osim što su mu rekli da još jednom razmisli o tome jer treba da bude svestan da je to još veliki zalogaj za njega. Međutim, Stefan vrlo dobro zna šta radi i nikada se ne upušta u nešto ako nije siguran u to - kaže naš izvor i dodaje:

foto: Promo



Nisu zahtevni



- Filip, Stefan i Viktor nisu razmaženi i naučeni su da ne traže mnogo. Imaju sve što im je potrebno u životu, ali nikada nisu bili zahtevni. Ovo je prvi put da je Stefan od pevačice i bivšeg tenisera tražio neku veću stvar. Kako su mi rekli, to što je tražio dobiće posle Nove godine - završava prijatelj porodice Živojinović.



Pozvali smo pevača za komentar, ali nije se javljao, tako da njegov komentar nismo uspeli da dobijemo.



M. DEJANOVIĆ - Foto: Damir Dervišagić; Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir