KAJA OTKRILA ISTINU O SVAĐAMA SA MUŽEM: Bude tu suza i plača, čak i napuštanja prostorija!

Naime, kako se oboje bave muzikom, mnoge je zanimalo zašto nikada do sada nisu ukrstili glasove, a onda je pevačica otkrila istinu koja nije ni malo laka.

"Mislim da će malo sačekati to dok on ne promeni pristup prema meni dok sam u studiju. Pošto je on jako grub i zahtevan, to mom egu ne prija... i onda tu bude i suza i plača i demonstrativnog napuštanja prostorje", rekla je pevačica u emisiji "Exkluziv".

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs)

