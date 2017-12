(VIDEO) GDE JE NESTALA TOLIKA LJUBAV? Evo šta je Kija pre 2 godine govorila o Slobi, a šta on o njoj!

Naime, Kristina i njena porodica su bili velika podrška kada se Sloba takmičio u emisiji "Pinkove zvezde", a njih dvoje su bili zaljubljeni do ušiju.

"Ja imam veću tremu od Slobodana. On je zatvorena osoba i ne pokazuje u tom smislu da mu je frka. Verujem da jeste. Trudim se da buem u publici da bi me on video i da bih mu pomogla što se tiče treme i on se okrene prema meni i otpeva mi pesmu. Lakše je i njemu ali i meni", rekla je svojevremeno Kija i dodala:

"Što se tiče priprema za nastup u "Pinkovim zvezdama", Slobodanu biram bukvalno sve ja.... Slušam me. Kada me jednom nije poslušao, kada je video šta je uradio, nakon toga bez pogovora me sluša", ispričala je Kija.

To je potvrdio i Sloba.

"Devojka mi pomaže da biram pesme. Kada mi ona pomogne da izaberem pesmu, ja sam prolazio direktno", rekao je Radanović.

