GORDANA GOCA STOJIĆEVIĆ ZA KURIR: Bila bih zvezda da sam imala švalera

Gordana Goca Stojićević za protekle četiri i po decenije snimila je na stotine numera narodne muzike, od kojih se mnoge slušaju i danas.

Njene pesme „Zagrli me ti“, „Pusti me da nađem srcu lek“, „Pala ćuprija“, „Dobro jutro, Šumadijo“, „Ja ne mogu, mila majko, bez njega“ danas važe za evergrin ali, prema njenim rečima, nije bilo tako u vreme kada ih je snimala.



- Snimala sam pesme koje imaju smisla, sadržinu i težinu. Samo mi je to bilo važno. Moje kolege su i tada razmišljale kako će narod prihvatiti pesme, pa su gađali isključivo hitove. Ja nisam. Prioritet mi je bilo obrazovanje, studirala sam veterinu do 1982. i pevanje mi je do tada bilo samo deo života, nisam to shvatila kao profesiju od koje zarađujem novac - kaže Goca i dodaje da zbog mnogih stvari nije postala zvezda, ali i da je taj status nije zanimao.



Nikad tiražna



- Nikada nisam došla na red da budem tiražna. Nisam imala nikoga ko je stajao iza mene, a to je bilo neophodno čak i u to vreme. Menadžeri, tim ljudi, eventualno neko ko će da zagrize za tebe, a da se zauzvrat ti intimiziraš s njim. Nisam mogla da budem intimna sa nekim ko mi se ne sviđa. Moja ploča „Zagrli me ti“ uopšte nije bila zapažena, nije imala veliki tiraž - nastavlja pevačica i seća se velikih koncerata s kolegama:

Čekala red



- Na primer, pevam sa još dosta pevača u nekoj hali, izađem na binu i ljudi me znaju, ali nisam popularna i nemam hit. Dok Zorica Brunclik, Snežana Đurišić, Nada Topčagić i ostale dobiju skandiranje, ovacije publike, ja dobijem običan aplauz. Nije mi zanimalo koja ću po redu nastupiti, a one su se otimale da li će biti prve, u sredini ili poslednje kao najveće zvezde. Dok se one svađaju, ja sedim, čitam, dosađujem se.



Pevačica kaže da tada nije mogla ni naslututi da će njene pesme posle 30 godina biti popularne.



- Vikendom, kada nastupam, lokal je prepun mladih. Pevam u svom restoranu, ali s vremena na vreme nastupam i negde sa strane. Pevače starije garde slabije cene na našim prostorim - kaže ona.



Na našu konstataciju da i u Srbiji postoje zvezde, poput Đurišićke, Brunclikove, Bekute, koje su i dalje tražene, Goca kaže:

- Da, ali one su u klanovima, u „Grandovom“ ili „Pinkovom“ jatu, ali ima i nas koji nismo. Ne kažem da mene ljudi ne poštuju i ne zovu nigde. Ali ako nisam u „Grandu“, Popović nema razloga da me forsira u svojim emisija. Klanovi postoje u muzici, isto kao i u drugim delatnostima, i to je potpuno u redu i na mestu. Niko meni nije kriv što ja to ne želim - zaključila je pevačica.

PONOSNA NA ĆERKE Mlađa Lana je krenula mojim pevačkim putem

Gocine ćerke su, baš kao i ona u njihovim godinama, odlučile da se posvete obrazovanju. - Starija ćerka Maša je završila dva fakulteta - modni dizajn i psihologiju, Lana voli muziku, to joj je opsesija. Nas dve smo snimile duet „Ništa više nije isto“ pre nekoliko godina. Ona se bavi isključivo pop-rok muzikom, nastupa u bendu Rio kaver.

