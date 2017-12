UKLJUČILA SE U PROGRAM UŽIVO: Naida se javila i evo šta je rekla Gastozu o raskidu!

Devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Naida, uključila se u program i tom prilikom se obratila svom dečku.

Pričalo se da ga je Naida ostavila, a ona je otkrila da li je to tačno.

“Ljubavi, nemoj da budeš tužan, nisam te ostavila. Gledam te od sinoć. Ljuta sam, ubiću te, ali nisam te ostavila. Gledala sam te tokom žurke, i nisam mogla da verujem da ćeš ono da uradiš. Ja nisam dobro od ponoći, pa do sedam ujutru, nije mi dobro od tvojih razvrata. Smanji alkohol, ti si dobar rijaliti igrač i bez toga i bez skidanja gaća, to ti nije bilo potrebno, ti imaš devojku koja te čeka napolju, ja sam zbog tebe u Beogradu, ne idem kući. Ali ono, nije bilo u redu, ono gledaju moji brat i majka. Brat me je zvao kako bih videla žurku. Imala sam šta i da vidim”, rekla je Naida, ali dodala da ga uprkos svemu podržava:

foto: Printscreen

“Gledam te konstantno i vidim da nisi dobro, pratim ti pokrete i mimiku i vidim da se kaješ. Zovem te da ti kažem da sam uz tebe i da ideš napred, ja jesam razočarana, ali sam i dalje sa tobom. Nismo raskinuli”,rekla je Naida, a Gastoz se pomalo iznervirao, pa je poručio Naidi:

“Kako ja da znam da li si me ti ostavila ili ne, kada ti u naletu besa svašta kažeš? I šta je ovo? Šta sada radiš? Misliš da mi je sada lakše kada si se javila? Javljaš se, opet praviš rijaliti od naše veze, nije ni meni svejedno. Ja bih voleo da si ovde mesec dana, pa da vidiš kako je. Naida, mi jesmo osam meseci u vezi, ali ja znam kako ti dišeš, mislim da je vreme da ti malo razumeš kako ja dišem. I daj više da ne pravimo dramu, pričaćemo”, rekao je Gastoz, dok ga je Naida pozdravila i obećala da se više neće uključivati u program, ali mu je stavila do znanja da njihovoj vezi nije došao kraj.

(Kurir/Svet, Foto:Prinstcreen)

