ŠOKANTNA ISPOVEST LJUBAVNIKA SAŠKE KARAN: Prevarila me za velike pare! Njen muž je hteo da me ubije!

Naime, Maca Diskrecija je prva pokrenula ovu priču. Navodno joj je muzičar Vesne Zmijanac prilikom gostovanja u Zadruzi otkrio da je Saška Karan u tajnoj vezi sa kompozitorom Milanom Simićem.

Kompozitor je to potvrdio, pa otkrio i detalje koji će vas iznenaditi.

"Ja sam izašao iz kompozitorskih voda i stvarno nisam imao želju da se oglašavam povodom Saške Karan i svega što se desilo, ali nije lepo što pričaju laži po novinama. To što se desilo sa Saškom jeste katastrofa! Ja sam opečen i ozbiljno oštećen. Ja sam toj ženi verovao, a ona me je prevarila za velike pare. Uveo sam je u posao, a ona nije znala to da poštuje. Saški sam radio prvi album, koštalo me je đavo i po. Nama je tada falila neka vrckasta pevačica i ja sam joj napravio pesme i spotove, a ona se izvukla, ljigavo kao riba otišla i ostavila je neizmirene račune prema meni, studiju i ljudima koji su pravili spotove. Ona čak nije ni znala da peva, ja sam proveo s njom dva meseca u studiju jer nije bila kapacitet da brže snimi album. Pevala je po reč-dve i to smo skrpili nekako. Mnogo vremena sam izgubio s njom. To joj je najbolja ploča koju je napravila. Bilo je osam pesama, a računajte da je najjeftinija bila 500 evra, pa vi vidite onda koji je dug ona ostavila, da ne računam spotove. Ja sam joj dao nadimak Saška jer bi bilo glupo da pevačica bude Savka. Ona se zbog toga naljutila na mene, a napravila je karijeru na imenu koje sam joj ja dao", kaže Milan, i otkriva da mu je Saškin muž pretio.

foto: Marina Lopičić

"Njen suprug Aleksandar došao je sa nekim telohraniteljima i mafijom kod mene da se obračuna. Deset njih je bilo. On je navodno zakazao sastanak sa mnom da bismo se dogovorili za svirku, a cilj mu je bio da mi se osveti i da me prebije. Tražio mi je odštetu, pretio mi zbog nekog članka sa kojim nisam imao veze. Te priče plasirao je neki Saškin tip, ljubavnik s RTS-a. Ja sam tada radio u policiji, pa nisam smeo da pravim gluposti, a sada sam u penziji i ako on ima neki problem, neka mi se obrati", kaže Milan i dodaje:

"Saška me nikad nije zanimala kao ženska, ja sam voleo nežne i fine žene, a neka kao ona nikad ne bi mogla da me zainteresuje, nije mi privlačna."

foto: Damir Dervišagić

Aleksandar Gazivoda, s druge strane, tvrdi da nikada nije pretio Milanu Simiću, koji njegovoj ženi duguje veliki novac:

"Istina je da smo se videli, ali on je to pogrešno shvatio, ja sam se slučajno pojavio na mestu gde je on pevao sa svojom ekipom, a on se preturio niz stepenice kada me je video. On se prepao i moj dolazak shvatio kao pretnju. Meni je Saška rekla da je ona njemu dala 10.000 evra da joj uradi album, a on ju je prevario."

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs/Svet, Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir