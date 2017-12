UČESNIK PAROVA U VELIKOM PROBLEMU: Đusa jure izvršitelji zbog duga od 166.750 dinara

Ivan Ivanović Đus (36) u velikom je problemu.



Repera, koji poslednja tri meseca boravi u rijalitiju „Parovi“, jure sudski izvršitelji zbog duga od 166.750 dinara. Kako Kurir saznaje, problem je nastao kad je muzičar prodao svoj automobil jednom poznatom beogradskom frizeru. On vozilo nije preveo na sebe, a posle nekoliko meseci ga je prodao muškarcu iz Leskovca, zbog koga je reper završio na sudu.

- Dečko koji je od frizera kupio auto je problematičan i često je pravio saobraćajne prekršaje. Budući da ni on nije auto preveo na sebe, kazne su godinama stizale na Đusovu adresu. On je pokušao da reši situaciju, redovno se odazivao na poziv suda, ali uzalud, nedavno je doneta presuda i on mora da plati 1.500 evra kaznu - tvrdi naš izvor.



Pozvali smo Đusovu majku Vesnu Ivanović, koja je potvrdila naša saznanja.

- Tačno je sve što ste čuli. Jako nam je neprijatno zbog svega što se dogodilo, naročito jer moj sin nije kriv. On u javnosti nije želeo da priča o ovome iako ceo proces traje skoro četiri godine. Uložićemo žalbu na presudu jer Ivan nije vlasnik tog automobila, a njemu stižu kazne za prekršaje učinjene od strane trećeg lica - tvrdi ona.

Đusova majka kaže da se veoma potresla zbog ovoga.

- Za mene je strašno ovo što se dešava. Ivan se odazivao na ročišta i objašnjavao da je on svoje vozilo prodao odavno i da taj frizer takođe više nije vlasnik vozila. Međutim, sudski izvršitelji potražuju novac za odštetu. Interesantno je to da je postupak zaključen baš kad moj sin nije bio prisutan. Najgore od svega je to što je u oktobru bilo održano završno suđenje, na koje on nije ni bio pozvan. Ja, koja sam stalno kod kuće, naročito pre podne, nisam dobila nikakvo obaveštenje da bih onda u poštanskom sandučetu našla rešenje. Da je Ivan to uradio, on bi svoj prekršaj i platio. Međutim, on, koji nikad nikome nije ostao dužan, sad je u nezgodnoj situaciji, koja mu je nametnuta - završava Vesna.



ODUŠEVLJEN Đus ima svog favorita za pobedu MILI JE NAJBOLJI RIJALITI IGRAČ

Ivan Ivanović Đus pohvalio je Milutina Radosavljevića Milija. Reper smatra da je on najbolji rijaliti igrač. - Mili me oduševljava. Plačem od smeha kada on počne da priča. On je najjači rijaliti igrač koga sam ikada video. Mislim da treba njemu da damo pobedu, pa da počnemo sa sedmom sezonom. On je bez konkurencije. Dečko je opasan igrač - rekao je Đus. foto: Damir Dervišagić

Mili mu nije ostao dužan i uzvratio mu je na ovim rečima podrške. - Hvala, bratiću. Ti si takođe opasana glava. Ja imam životno iskustvo. Prošao sam sve i svašta u životu. Moja biografija je bogata i imam šta da ponudim narodu. Znam da ljudi vole da me gledaju i slušaju. Nisam ja bilo ko, nego „ferari“ - samouvereno je rekao Mili.



