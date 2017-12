(VIDEO) AFERA ZLATIBORSKE ZORE! Luna Đogani prvi put o optužbama za prostituciju i tome šta se sve dešavalo na planini

Luna Đogani danima je na meti javnosti zbog učešća u rijalitiju "Zadruga", i dok se uglavnom polemiše o njenom odnosu sa Slobom Radanovićem, s vremena na vreme isplivaju i određeni intirgantni detalji iz njenog života u spoljnom svetu.

Mlada blogerka je u razgovoru sa Milanom Miloševićem otkrila sve detalje kontroverzne afere "Zlatiborske zore" o kojoj je bilo reči i u samom rijalitiju, a povodom koje su je Anđelo i Sloba savetovali da se ne oglašava.

- To je bilo kad sam imala 18, 19 godina. Ja sam toliko priča čula o sebi, koje ni sama nisam znala, počevši od toga da sam prostitutka, a ja toliko vodim računa o tome kakav ću ugled imati. Bili smo na Zlatiboru i ja sam, nažalost, bila u društvu ljudi koji su konzumirali drogu, tabletice i počele su priče da ja to isto konzumiram. Ja sam bila pet dana tamo, tu je bio i Jovan Mijalković, ja sam bila sa mojom drugaricom, ona je bila u vezi sa dečkom koji se druži sa Jovanom. On je umešan samo zato što je bio tu sa mnom. I tako se pričalo eto da se ja drogiram, ne samo ja, nego i drugarica i brat koji su bili sa mnom. Ali to nije jedina priča koja je kružila o meni, tako da sam ja navikla - ispričala je Luna.

Ona je takođe rešila da demantuje svaku priču koja je vezuje za prostituciju.

- Niko me nije optuživao za prostituciju lično, desilo se da me je dečko sa kojim sam bila dve godine, prišao i pitao da li je to istina, jer mu je neki drug rekao da radim za novac. Ja nisam tip devojke koja će da se pravi fina i poštena, a da radim neke druge stvari. Sve što sam uradila i s kim god da sam bila, nemam problem da to kažem - zaključila je popularna zadrugarka.

