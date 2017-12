HARIS DŽINOVIĆ ZA KURIR: Moj otac je želeo da budem inženjer

Haris Džinović ima razlog da bude srećan i zadovoljan na kraju ove godine.



On je nedavno objavio novi album, i to posle osam godina diskografske pauze. Nove pesme prvi put će otpevati pred Beograđanima na koncertu u Sava centru 27. decembra. U intervjuu za Kurir, jedan od najpopularnijih domaćih pevača priča o novom projektu, seća se detinjstva, ali i otkriva kakav odnos ima s decom i da li mu imponuje što pored sebe ima 30 godina mlađu suprugu Melinu, uspešnu dizajnerku.

Melina Džinović, foto: Dragan Kadić



Daleko ste dogurali u svojoj karijeri. Koji je recept za tako veliki uspeh?

- Kad sam krenuo u muzičke vode, nisam mogao ni da pretpostavim da ću dogurati dovde. Mislio sam da ne znam da pevam, zato sam svirao. Kad se čovek opredeli za ovakav poziv, velika je verovatnoća da neće uspeti. Moj otac je hteo da mu sin bude inženjer, kakav crni pevač. Nije hteo ni da čuje, ali eto, uspeo sam da se izborim.



Kad već pominjete taj period, po čemu pamtite detinjstvo?

- Davno je bilo da bih se sećao svega što mi se dešavalo u detinjstvu, u tom bezbrižnom periodu, ali pamtim ga po lepim stvarima.

foto: Vladimir Šporčić



Nedavno ste objavili novi album. Zašto ste čekali osam godina?

- Nemam pojma što se čekalo toliko godina. Verovatno sam bio lenj. Uspeh ovog albuma će publika odrediti.



Zdravko Čolić, Zorica Brunclik i Ana Bekuta su takođe objavili nove pesme. Ima li ljubomore kad je ovako jaka konkurencija?

- Potrefilo se tako da svi snimimo u isto vreme. Iskreno, nikad se nisam bavio time, meni album ne treba datumski. Kod mene nema ljubomore.



Još malo je ostalo do kraja ove godine. Da li ima nešto što niste uspeli da uradite a planirali ste?

- Ima svašta, ali neću da kažem. U istom ritmu nastavljam i sledeće godine.



Jedan ste od malobrojnih domaćih pevača koji ima priliku da se druži sa svetskim džet-setom. Po čemu se oni razlikuju od naših poznatih ličnosti?

- Ni po čemu. Sve je to isto. Ja nemam nameru da menjam život. Živim tako kako živim i meni je lepo.

foto: Vladimir Šporčić



Vas godinama prati priča da ste težak čovek.

- Ja sam strašan! Nisam uobražen, ali mogu biti prepotentan jer ne dam ljudima da mi se približe kad oni hoće.



Na koji način vaspitavate decu, Đinu i Kana?

- Kod nas u kući su, kao i u većini porodica, podeljene uloge i tako dobro funkcionišemo. U one stvari koje supruga vodi se ne mešam jer ona to dobro radi. S druge strane, ja sam taj koji ima jednu drugu vrstu edukacije, a to je da postanem prijatelj s decom jer tada će mi se otvoriti i sve ću znati o njima. Ako smo na relaciji roditelj-dete, to se neće dogoditi i deca postaju zatvorena. To je neka formula koje se pridržavam i idem u tom pravcu, pa ćemo videti da li je dobro.



Verovatno vam imponuje što pored sebe imate mladu ženu. Ima li ljubomore?

- To je kao da pitate gladnog čoveka da li mu je bitno da se najede danas. Naravno da mi imponuje što imam takvu ženu pored sebe. A što bih bio ljubomoran, ona je ta koja čuva sebe.

foto: Vladimir Šporčić



Kolege oduševljene CECA I ŠABAN PODRŽALI HARISA

Haris je u jednom beogradskom hotelu organizovao promociju albuma. Ako je suditi prema reakcijama brojnih zvanica, Džinović ima više nego dovoljno razloga da bude zadovoljan. Pevač je nakon promocije spota za jednu od novih numera pod nazivom „Godine ti dobro stoje“, a potom i ostatka albuma, primao čestitke od mnogih kolega, kao što su Ceca Ražnatović, Šaban Šaulić, Ana Bekuta, Aco Pejović, Zorica Brunclik, ali i brojnih prijatelja, poput Olivere Kovačević, Sandre Perović, Jelene i Čede Jovanovića, Mlađana Dinkića, Žike Jakšića i mnogih drugih. foto: Vladimir Šporčić

Ljiljana Stanišić

Foto: Vladimir Šporčić

