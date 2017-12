ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Propalo je sve što država štiti

Neka mi ne zamere, neka me demantuju ako grešim, ali putujući po Srbiji zapažam da sve što je država zaštitila propada do neprepoznatljivosti

Da li znate gde se nalazi Petruška gora u Srbiji? Gde je Zabrega? Povuci-potegni i stići ćemo, pomoću interneta, do okoline Paraćina. Tu, blizu Paraćina, pa kad skrenete za Zaječar i onda nekoliko kilometara pa levo. Eto nas.



U poslednjih nekoliko godina za vidljivost ovog prostora, poznatog iz vremena Moravske Srbije kneza Lazara i prepunog pravoslavnih svetilišta, bore se Vlada i Dragan Vučković. Bore se za svaki dinar i ulažu u obnovu ostataka manastira. Još kada bi ih razumeli iz raznih zavoda za zaštitu materijalnog nasleđa. Neka mi ne zamere, neka me demantuju ako grešim, ali putujući po Srbiji zapažam da sve što je država zaštitila propada do neprepoznatljivosti. Dok braća Dragan i Vlada budu složni, Petrus će opstajati. Tu su i mladi koji pomažu ovaj projekat. Zasad pesmom i igrom, ali stasaće.

foto: Vladimir Šporčić



Upoznao sam još dvojicu izuzetnih stvaralaca. Prvo bih o profesoru istorije iz Kruševca Marka Mirkovića. Zalepio se za podatke koje je saznao o knezu Lazaru Hrebeljanoviću i osetio obavezu da saznanja pretoči u dokumentarno-igrani film „Knez Lazar“. Mnogi su mu rekli da je ideja odlična, potapšali ga po ramenu. A Marko? Mlad, pun ideja i znanja odlučio je da započeti posao završi. Iako projekat košta kao automobil srednje kategorije, nije ga lako dovršiti u Srbiji. Krenuo je po Srbiji, po Evropi među naše, naštampao naziv filma na majice. Dinar po dinar, evro po evro. Biće film sigurno, kaže Marko.

foto: Marina Lopičić



Još jedan zaljubljenik u istoriju jeste Slovenac Nani Poljanec. To mu je umetničko ime, on se zove Aleksandar, roditelji su bili fanovi dinastije Karađorđević, pa su i sinu dali ime po kralju Aleksandru. Ovih dana priredio je u Belom dvoru izložbu o boravcima kralja Petra II u slovenačkim Alpima. A to je samo deo kolekcije iz muzeja o dinastiji Karađorđević u Rogaškoj Slatini. Nani Poljanec je započeo, prikupio eksponate, a država Slovenija podržala. Naravno i finansijski.



Toliko o skladu reči i dela. Našem i slovenačkom.



Pozdravljam vas do naredne nedelje.



Vaš Žika

Foto: Zorana Jevtić

