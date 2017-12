SAŠA POPOVIĆ NA URNEBESAN NAČIN OBJASNIO ČUVENE SCENE: Brena je imala tehniku, a Karleuša se oklembesila

Bend " Slatki greh " je svakako asocijacija na neka srećnija i bezbrižnija vremena, a glavni "krivci" za to su Lepa Brena i Saša Popović . Ovaj bend je osamdesetih godina žario i palio širom Jugoslavije, a čuvena je bila scena u kojoj Saša podiže Brenu na ramena. Sada je direktor " Granda " to uradio i sa Jelenom Karleušom , i kako kaže, jedva je podigao Jelenu.

I posle "Slatkog greha" Saša Popović je nastavio da se bavi muzikom, i proslavio je i 35. godina uspešne karijere. Popović se osvrnuo i na početak svoje karijere.

"Meni je to prošlo kao kad udarš dlanom o dlan, eto bukvalno tako. Kad vidim snimke i ove fotografije i sve što se dešavalo tih godina, zaista čovek ne može a da se ne naježi i da se sa setom seti tog vremena, našeg najlepšeg vremena... Vremena koje je bilo bezbrižno, veselo, lepo, raspevano... Puni stadioni, sve je bilo lepo tada", izjavio je Saša.

foto: Dragan Kadić

Harmonika je svako zaštitni znak i nešto po čemu pamtimo Popovića sa početka karijere, a pitali smo ga da li i sada po nekad uzme harmoniku u svoje ruke i zasvira nešto.

"Pa uzmem, po nekad. Žao mi je što više ne sviram harmoniku toliko. Ja sam poslednjih petnaestak godina harmoniku uzimao u ruke samo da bih komponovao. Tamo negde od 1996. godine napravio sam puno lepih pesama za sve ove naše pevače. Za Brenu sam svojevremeno pravio "Nežnu ženu", "Šeki, Šeki"... Sad da ne pominjem sve pesme, mislim da ljudi to dobro znaju.

Evo gledam Bobu Živojinovića koji je završio tenisku karijeru i više nikada reket nije uzeo u ruke. Mnogi koji su godinama bili uspešni u nekim profesijama i kad se sve to završilo, valjda su se zasitili, ali ja i dalje radim ovo što radim, nekako i ne stižem da se bavim harmonikom", poručio je Popović.

foto: Dragan Kadić

Opšte je poznata priča da je Brena umela da se popne na ramena Saši Popoviću, što je bio vrhunac nastupa. Tada ju je kritikovao da je debela, a pitali smo ga šta sad kaže na Breninu kilažu.

"Šta da joj kažem sada kada je mršava? Sad mora da se ugoji. Ja joj sad kažem: "Daj Breno malo se ugoji koji kilogram, daj da me podsetiš na Brenu iz vremena osamdesetih godina. Ona živi jednim zdravim životom i ja to zaista poštujem", rekao je on i dodao da nije bilo strahopoštovanja iako je on bio šef benda i da su svi članovi bili ravnopravni:

"Što se tiče strahopoštovanja, ja sam bio šef, ja sam taj orkestar i okupio, mislim da smo bili ravnopravni ali ipak je neko morao da odlučuje, neko je morao da udari šakom od sto i da kaže: "E imamo šest predloga, radićemo ovako..." Ali tu je bio i pokojni Raka Đokić koji nam je bio kao drugi otac, kada sam ga video sad na snimku to me je najviše pogodilo. Njemu možemo da zahvalimo na svemu što smo naučili, on i ja smo vodili sve to. Ja sam direktor "Grand produkcije" i gledam da na njegovim principima i na njegovom razmišljanju vodim ovu produkciju", objasnio je Popović.

foto: Dragana Udovičić

Na snimanju emisije "Zvezde Granda" Jelena Karleuša se popela Popoviću na ramena, kao što je Brena radila nekada, a onda je Saša prokomentarisao i otkrio koja od njih dve mu je bila teža.

"Jelena sad... Prvo Brena je imala tehniku. Mi smo to izvežbali. Kad smo mi to radili ja sam Brenu sa dve harmonike dizao, jedna napred, jedna nazad i Brena na ramenima, ali smo imali tehniku kako. Jelena se oklembesila, sela sa gu*icom na mene, ja kažem: "Daj malo se odgurni". Ništa ona, tako ostala, jedva sam je digao. Ali super, šalim se, Jeca je prva liga", kroz smeh kaže Popović.

Direktor "Grand produkcije" se našalio na račun sina Lepe Brene koji se nalazio u njegovoj blizini, pa je otkrio koliko bi Viktor Živojinović želeo da se nađe na njegovom mestu i da postane direktor produkcije.

"On bi voleo da bude direktor "Granda" više nego išta. Ja kažem: "Kume je l' si ti siguran da bi voleo?" On kaže: "Ko? Pa ja sam ekspert za pevačice"", zaključio je Saša Popović.

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs/Telegraf)

