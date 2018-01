LATILA SE MIKROFONA: Slađana Ivanišević na reprizi Nove godine bacila prisutne u TRANS!

Day one of 2018!❤ Happy ppl ❤💃🎶🎈🎉❄🎄 Just smile and go forword... #newyear #mountains #kopaonik #happyppl #friends #fashionist #wiwt #wiw #classy #style #stylish #snow

A post shared by 🌟Lady Sladjana Ivanisevic🌟 🎶💄👠 (@sladjanaivanisevic) on Jan 1, 2018 at 2:58pm PST