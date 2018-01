ŠAVIJA PROGOVORILA O SPONZORUŠAMA I IDEALNOM MUŠKARCU: Nije mi cilj da se bogato udam!

Novopečena modna dizajnerka Nataša Šavija otkriva ciljeve koje je zacrtala da ostvari u sledećoj godini, zašto nikada više ne bi učestvovala u rijalitiju, kakvog muškarca priželjkuje, kao i da bi volela da ima decu.

Široj javnosti si postala poznata nakon učešća u rijalitiju “Parovi”. Da li bi ponovo ušla u rijaliti?



- Nikad ne reci nikad, jer kad to kažem, uvek me život demantuje, ali iz ove perspektive ne bih. Ne želim da postanem rijaliti igrač, nego da stvorim neke stvari na duže staze. Obaveze oko moje kolekcije mi to ne bi dozvolile, a i ne bih mogla duže vreme da ne vidim porodicu, za koju sam baš vezana.

Prilično si atraktivna i lepa devojka. Da li muškarci imaju predrasude kada ti prilaze?



- To je uvek različito potpuno. Muškarci me doživljavaju na različite načine. Neki imaju tremu, neki se boje medijske pažnje, pa ne smeju da priđu, a znam da se raspituju za mene, ali uglavnom je sve pozitivno i simpatično. Do sada nisam naišla na neke negativne pristupe. Uglavnom, primetim da se oni dosta trude da privuku i zadrže moju pažnju, što mi naravno imponuje.

Kakve muškarce voliš i koji je najoriginalniji “start” koji si imala u životu?



- Što se fizičkog izgleda tiče, odlepim na muškarce sa smeđom kosom i plavim očima, ali naravno, taj fizički momenat je najmanje bitan u celoj priči. Kako sam starija, sve više su mi bitne neke druge stvari, poput toga da bude pažljiv, da mi prija njegovo društvo, da bude duhovit i da mi je prvenstveno drug. Da budem iskrena, do sada nisam imala neke originalne “startove”. Moji udvarači su poprilično neoriginalni. Mogu da kažem da mi na društvenim mrežama šalju baš simpatične stvari, ako njih uopšte mogu da nazovem “udvaračima”.

Da li sada imaš momka i koliko ti smetaju priče da si sponzoruša?



- Nemam momka, slobodna sam, a te priče mi jako smetaju, jer znam da to nisam. Nisam od onih devojaka kojima je jedini cilj u životu da se bogato udaju. Naravno, ne kažem da je to loše, ali za mene muškarac ne može biti jedini finansijski oslonac. Smatram da žena mora biti nezavisna u svakom smislu, pa i u finansijskom.

