IVANA PAVKOVIĆ NE ŽELI DA NJEN SIN BUDE KAO OTAC: Moj suprug je previše lenj i emotivan!

Pevačica Ivana Pavković uživa u praznicima sa suprugom Petrom Mitićem i jednogodišnjim sinom Vujadinom, a otkriva šta nikada ne bi volela da njeno dete nasledi od oca.

- Volela bih da moj sin bude duhovit i dobar na tatu, a ne bih želela da bude emotivan i lenj kao što je on ponekad. Petar je neverovatno emotivan, što danas nije osobina, i sve ostavlja za pet do dvanaest. On stalno kasni i to je veliki problem. Nadam da Vujadin neće naslediti od njega te mane - iskrena je pevačica, koja se prisetila i kako je sinu dala ovo staro srpsko ime.

Njih dvoje su se složili oko imena deteta, iako su mnogi mislili da je staromodno.

- Odluku da se naš sin zove Vujadin doneli smo zajedno. Slagalo nam se uz prezime Mitić i delovalo nam je jako i moćno. Iako mnogi kažu da je staromodno, nama je savršeno - uverava Pavkovićeva i ističe da u današnje vreme nije lako biti majka.

Budući da njihov sin raste u muzičkoj porodici, već je pokazao afinitet ka pevanju, a Ivana otkriva da je kod njih u kući uvek veselo.

- Vujadin peva i đuska po čitav dan. Jasno se vidi da oseća muziku, pa nekad voli i da svira Petrove klavijature. Ipak, rano je da prognoziramo da li će se i on baviti muzikom - zaključila je pevačica.

