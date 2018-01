TANJA SAVIĆ KONAČNO ISPUNILA NAJVEĆU ŽELJU: Otrila šta je doživela u Novoj godini!

Naime, ona je rešila da sebi ispuni želju koju je imala otkako je dobila decu:

"Najviše sam se radovala tom poljupcu u ponoć. Uvek sam zamišljala kako me deca ljube u ponoć, ali to nikad nisam doživela do sad jer sam uvek bila van kuće kada je nova godina. Prvi put su me deca sad poljubila u ponoć, tako da sam jako srećna. I suprug, naravno", rekla je Tanja kroz osmeh.

Kako danas svi vernici pravoslavne verosipovesti proslavljaju drugi dan Božića, pevačica se prisetila kako je to izgledalo u njenom detinjstvu:

"Mama je bacala kukuruz, pa pasulj i onda smo mi to skupljali pa kao pilići pijukali, onda se unese badnjak i okupimo se oko šporeta", ispričala je pevačica u emisiji "Premijera".

