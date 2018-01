POTRESNA ISPOVEST NOVE UČESNICE PAROVA, SVI SU LILI SUZE DOK SU SLUŠALI! Doktor mi je doneo mrtvu bebu, a izjava mog partnera me je slomila

Učesnici šeste sezone rijalitija "Parovi", imaju i ovog utorka emisiju "Ispovesti".Večeras svoj život svim takmičarima i gledaocima otkriva nova učesnica Jelena.

Ona je na samom početku emisije šokirala sve, kada je otkrila šta se desilo prvo jutro nakon udaje.

- Moj bivši suprug i ja smo se upoznali kada je došao iz Nemačke. Prvo jutro kada sam prešla kod njega, uzela sam njegov telefon, u kome sam videla svašta. Saznala sam da je on zaljubljen i da ima devojku, a ja sam tada imala 23 godine i bila u petom mesecu trudnoće. Ta devojka u koju je bio zaljubljen je bila supruga jednog poznatog pevača. Kada sam ga pitala šta je to, on je rekao da se zaljubio, nakon čega sam mu rekla da ću ga prijaviti kod tate, od koga je on tada živeo. U tim porukama sa tom ženom su bile samo perverzije - otkrila je Jelena.

No, tu nije kraj njene potresne priče, nju su u životu čekali još veći stresovi.

- Kada sam se porodila sa Barbarom, upoznala sam jednog dečka sa kojim sam bila do avgusta prošle godine. Sa njim sam ostala trudna, a onda se desio veliki šok za mene. U osmom mesecu trudnoće sam saznala da dete ima bolest pluća, zbog čega sam izgubila dete. U četvrtom mesecu trudnoće, 17. marta, otišla sam u stan da mu čestitam rođendan, nakon 10 dana provedenih kod mame jer mi je bilo mnogo muka zbog trudnoće. Kada sam pokušala da otključam vrata, nisam uspela jer je ključ bio u bravi, a niko nije hteo da mi ih otvori, nakon čega sam čula devojku kako telefonira i govori mu evo je ova tvoja. Odmah sutradan, na Fejsbuk mi se javila ta devojka koja je bila u stanu. Pisala mi je da treba da abortiram jer je ona sa njim i jer ga voli, ali mi je on tvrdio da to nije istina, pa sam mu prešla preko toga. Nakon ultrazvuka na koji sam otišla sama, doktorka mi je rekla da moram da prekinem trudnoću u osmom mesecu, jer bi beba mogla biti živa samo tri dana najviše. Kada sam to saznala pozlilo mi je, pozvala sam njega, a on mi je potvrdio da oni u porodici imaju taj gen, i da je od te bolesti preminula i njegova sestra. On me nakon tog saznaja nagovarao da očistim dete, nudio mi je auto i stan - ispričala je ona.

Ona je otkrila kako je izgubila bebu, i da je smrt njenog deteta potpisao njen suprug, a da ona za to nije znala.

- Najviše me pogodilo kada sam videla da on nije želeo da vidi svoje dete ako se rodi mrtvo. Nije mi bilo jasno kako neko ne želi da vidi svoje dete. Ja sam tokom porođaja izgubila mnogo krvi, doktor je rekao da je moglo da se iskomplikuje. Nakon toga sam tražila da vidim svoje dete, a onda mi je doktor doneo mrtvu bebu i otkrio je. Tada sam pala u nesvest, sa srcem mi nešto nije bilo u redu. On je umesto mene potpisao da se dete očisti, ja to nisam znala, nakon čega je došao i rekao, "Eto, pao mi je kamen sa srce" - otkrila je Jelena jecajući, a onda dodala:

- On nije želeo da sahrani dete, ja nemam sada gde da odem na grob.

