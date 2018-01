BIVŠI BUBNJAR CRVENE JABUKE BRUTALNO ODGOVORIO ŽERI: Oterao si ljudi iz benda, a to ćemo dokazati na sudu...

Darko Jelčić Cunja nakon 32 godine u bendu otišao je ovo leto iz Crvene jabuke.

“Iz grupe Crvena jabuka sam teran u proteklih devet godina na vrlo smišljene načine, a pogotovo u zadnjih godinu dana,” napisao je tada Jelčić, dodajući kako će o svemu detaljno progovoriti.

Kasnije je pisao kako je glavni razlog neisplaćivanje honorora kojima, tvrdi Jelčić, Dražen Žerić Žera raspolaže kako hoće.

“U Crvenoj jabuci ne postoji nikakav ugovor koji regulira poslovne i umetničke odnose između njega kao poslodavca i nas svirača koji smo kao njegovi zaposleni! Postoji samo usmeni dogovor o tome kojeg se on u velikoj meri ne pridržava, a na štetu njegovih muzičara. Posledice takvog “pravnog” stanja u bendu su grozne. Žerić može da radi sa članovima benda što god hoće, a to i radi dok god su ti članovi zavisni o novcima koje dobijaju kao honorar”.

Žera je komentarisao Jelčićev odlazak.

"Kroz bend je prošlo 38 ljudi. Čovek je zaželio da ne svira, a posle šta je radio, to je njegova stvar”, a ta izjava je povuklo za jezik bivšeg bubnjara i jedinog člana koji je bio deo i originalne postave benda.

"Dražene Žeriću, oterao si mnog ljudi iz grupe Crvena jabuka od 1994-2017. To nisu priče pojedinaca, to nisu blaćenja – to su činjenice koje će se dokazati, što sudskim, što medijskim putem”, napisao je Cunja.

