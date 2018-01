SRPSKA VODITELJKA PRODALA PORODIČNU KUĆU I SAD JE PODSTANAR: Sve je ostavila za sobom, a ponela je SAMO 2 STARE stvarčice!

Voditeljka Ruška Jakić prodala je kuću i sad živi kao podstanar. Tačan broj njenih godina se ne zna jer neki kažu da je 1938. godište, dok drugi tvrde da je rođena deset godina kasnije, a Ruška Jakić mudro ćuti.

U svakom slučaju, njena energija je devojačka, a na ulasku u stan, šta drugo nego ogledalo.

"Kada uđem u stan pogledam u ogledalo i kažem: “Jao, lutko, dobro došla, lutko”. Biće mi drago da pričamo neku lepu priču u mom privremenom domu", kaže Ruška, a u stanu nema ogledala.

"Dovoljno je jedno veliko da mogu da bacim pogled i kažem: “Lutko, život je tek pred tobom”. Uvek sam zadovoljna onim što vidim, jer da bi čovek rekao sebi: “Dobro jutro, lutko” mora nešto da uradi za sebe. Ja se istuširam, operem kosu, obučem bademantil i skuvam kafu", objašnjava svoju jutarnju rutinu i otkriva šta sada priča umesto njene čuvene mantre “dobro jutro, lepotice”.

Ruska,Ruska,zrela si k'o kruska. Nema te zene koja bi te zamenila,sem ako nije kucka. Joj ljudi,zivot je L - E - P pic.twitter.com/bzybWssX — Ruska Jakic (@RuskaJakicModa) 14. јануар 2013.

Inače, Ruška odnedavno živi u stanu.

"Kuća u kojoj sam ceo život živela je prodata, ali sam umesto nje uzela stan koji je u izgradnji pa ću ovde biti godinu dana. Nikakav luksuz, nikakve gluposti, ponela sam sa sobom iz kuće samo neke uspomene", rekla je Ruška.

"Moja prababa je bila dvorska dama i imala je kofer s kojim je putovala, muž joj je bio konjički potpukovnik. I prenela sam jednu beržeru, u kojoj moja prababa sedela. To sam ponela kao uspomenu da se zna da Ruška Jakić ima korene. Moje Bogorodice, moje slike, moja deca i čuvene nagrade", otkrila je Ruška.

"Ljudi misle da žene koje su uvek sređene i dobro izgledaju nemaju nijedan problem, ali mene su ljudi ipak na kraju shvatili. Napravila sam emisiju sa samom sobom, gost Ruške Jakić bila je Ruška Jakić. Živim običan mali život i imam hiljadu i jedan problem, samo sam sebe istrenirala da mogu da rešim svaki od njih".

"Ovde imam jednu malu baštu koja me podseća na moje dvorište, a uspavljujem se sa ovom knjigom “Boginje nikad ne stare“, koja je fantastična i dokaz da godine ne postoje, da carice ne stare. To je izdala jedna kanadska novinarka i knjiga je fenomenalna. Preporučila bih svim ženama koje psihički padaju kada pređu četrdesetu ili pedesetu da je pročitaju. To je moj fazon", rekla je ona.

Damski prekrstene noge! Kleopatra savremenih misli. Ali balzamovana Ruska Jakic. Lepota je vecna! Da,da. Vecna! pic.twitter.com/cM4GVn4D — Ruska Jakic (@RuskaJakicModa) 28. децембар 2012.

"Žene se predaju jer pretvaraju sebe u žrtvu. Mrzim kad mi kažu “žrtvovala sam se“. Nikada ni za šta se ne žrtvujem, a žrtvu vezujemo uz ono što volimo, uz svoje muževe, decu, porodicu. Kad pogledam “Boginje nikad ne stare”, pomislim: “Ruška, ti si sve zaslužila”, ali ja radim na sebi 20 godina. Kada sam rekla da govorim sebi “dobro jutro, lepotice”, dočekali su me na nož, ali su me kritičari i oni koji me mrze od mene napravili zvezdu. Prvi put sam prekrstila noge i rekla: “Dobro veče, neki me vole, neki me mrze, a ja za sebe mislim da sam fantastična”. Onda sam se obratila ženama koje sede negde zarozane i prave pekmez u muževljevim papučama, a on otišao pre deset godina da kupi cigarete i nikad se nije vratio. Ženo, skini papuče i papilotne, muž ti je otišao, deca otišla, počni da živiš".

"Neću da je otkrijem, jer ja sada ulazim u novi život. Na ovoj planeti sigurno postoji moja druga polovina, ali moja ćerka kaže: “Dozvoli mu da ti priđe”. Imam ja mnogo tajni, ali volela bih da se pojavi neki šmeker kao što je bilo šmekera u mom životu. Ja sam inače tri puta srećno razvedena i sve moje muževe obožavam. U mojoj ljubavi ne postoji ako, voleću te dok te volim i nadam se da će se pojaviti čovek koji će tu najveću tajnu koja se zove “Ja, Ruška” najzad da otkrije ", rekla je voditeljka.

