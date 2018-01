DARKO POBEGAO IZ BEOGRADA: Posle skandala sa belim prahom, saznalo se da mu je brak pukao, a evo gde se sada krije pevač!

Mladi pevač Darko Lazić trenutno boravi kod prijatelja u Šapcu, gde vreme provodi po lokalnim kafanama, a javlja se samo bliskim ljudima. Ana vreme provodi sa ćerkicom Lorenom.

Nakon priče o razvodu, koji se dogodio pre dva meseca zbog brojnih skandala mladog pevača, Darko je odlučio da ode iz Beograda i poseti porodični dom u Brestaču. Nakon što je Badnje veče i božićne praznike proveo kod majke Branke i oca Milana Lazića, Darko se nije vratio u Beograd, već je produžio u Šabac, kod jednog od najboljih prijatelja, gde i dalje boravi i spava.

"Nakon skandala koji se desio, prvo sa snimkom na kojem se vidi da šmrče, a potom i sa razvodom, Darko je odlučio da ne želi da se pojavljuje u medijima, spakovao je kofere, napustio luksuzni stan na Vidikovcu, otišao kod druga, gde se vratio momačkom životu. Poznato je da voli da se provodi uz živu muziku, za koju ne žali para. Tamo je sa prijateljima izašao u kafanu, gde se provodio do ranih jutarnjih časova. Nakon proslave praznika sa svojima, ponovo se vratio kod druga i uglavnom se provode po lokalnim kafanama", kaže izvor upućen u slučaj i nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

"Darko je isključio sve telefone, a samo se najboljim prijateljima javi, i to preko roditelja. Nije mu prijatno što čita naslove u novinama i, kao i svakoj osobi, teško mu je što je došlo do razvoda i oglasiće se tek kada bude osetio da je spreman za tako nešto. Ipak, smatra da mu neko sve smešta, ali još uvek nije konkretno saznao o čemu je reč", kaže dalje naš izvor.

Da je Darko kod najboljeg prijatelja potvrdila nam je i njegova majka, Branka Lazić:

"Ne mogu ništa da vam pričam zaista. Koliko ja znam, do zvaničnog razvoda nije došlo. Čuli smo se u utorak uveče, on je i bio kod nas, a sada je kod jednog druga. Njihova je stvar da li će da žive zajedno ili ne, ja se u to ne mešam. Nisam ga ništa savetovala, smatram da nije samo moj sin kriv", rekla nam je Branka Lazić.

foto: Dragan Kadić

Dok je Darko u Šapcu, Ana Sević je sa ćerkom Lorenom u Beogradu i ne odvaja se od nje.

"Ani je jako teško zbog svega što se dešava, ali ne želi da devojčica ispašta, te se trudi da je maksimalno skolni od svega", dodaje naš izvor. Iako je oduvek nerado komentarisala ispade supruga Darka Lazića, Ana Sević je u poslednjoj izjavi rekla:

"On ne shvata da je pod budnim okom javnosti. On je odrastao i mora sam da shvati neke stvari. Ja njemu želim sve najlepše u životu", rekla je tada.

(Kurir/Blic, Foto: Dragan Kadić)

