DVA I PO MESECA TAJNO SMO SE VIĐALI PO CELOM SVETU: Evo kako su se Brena i Boba upoznali!

Pevačica Lepa Brena u svom dokumentarcu "Godine Slatkog Greha" otkrila je kako je upoznala svog supruga Bobu Živojinovića.

"Imali smo koncert i sećam se kada je do mene došao Bata Živojinović i pitao me da li znam ko je u publici, rekla sam da ne znam, a on mi je rekao Boba Živojinović. Ja sam odmah krenula ka njemu, prošla sam kroz masu, došla do njega, zagrlila ga, poljubila i pitala 'dobro gde si do sad'", ispričala je Brena u dokumentarcu i nastavila:

"Dogovorili smo se da se nađemo u Novom Sadu. Sećam se kada sam ga videla na parkingu onako zgodnog i viskokog, potrčala sam i skočila na njega, ali onda smo pali, a on mi je rekao 'idi, ženo, koliko si ti teška'". Boba je ispričao kako je prilikom tog pada povredio ruku.

"Na kraju sam od tog pada imao povredu koja me je pratila do kraja karijere". Boba i Brena viđali su se dva i po meseca tajno svuda po svetu, a kako kažu, nije bilo lako uskladiti rasporede.

"Bilo je teško spojiti naše dve profesije, on je non-stop putovao, ja sam non-stop putovala. Održavali smo vezu preko žice", rekla je Brena.

Mnogi su mislili da će njihova ljubav loše uticati na Bobine rezultet, ipak to nije bio slučaj. 1987, 1988, 1989. bile najuspešnije godine

Njihova ljubav krunisana je brakom 7. decemra 1991. godine.

