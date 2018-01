ANA NIKOLIĆ PROGOVORILA O ALKOHOLU I KILOGRAMIMA: Svi se igraju sa psihom žena!

Ana Nikolić se polako vraća na scenu, ipak, ne krije da joj je ćerka Tara promenila pogled na svet.

Zbog nje je odlučila da promeni i način života i odrekla se jedne stvari- alkohola.

"Ne izlazim, ne pijem, ne pravim gluposti... Ljuljam bebu, vežbam, zdravo se hranim, skidam kilograme, ne pravim skandale... Pazi, sve ovo je uglavnom tačno. U takvom sam životnom razdoblju i sasvim je normalno da ne ludujem po klubovima, ne putujem iz države u državu, posvećena sam ćerkici. Ali da se ne lažemo, onaj stari mangup čuči u meni. Samo se odmara i čeka svojih pet minuta. Verujem da će se probuditi već sa prvim taktovima novih pesama".

foto: Damir Dervišagić

O odnosu sa bivšim suprugom ne želi mnogo da govori, ali potvrđuje da su u i te kako dobrim odnosima.

"Ja sam na tu temu stavila tačku kada sam se oglasila na društvenim mrežama. Mogu samo da potvrdim isto što sam tada tamo napisala: “Stefan je najbolji otac na svetu i ja nikada nikome neću dozvoliti da kaže nijednu ružnu reč za njega. Nemam je ni ja”. U kakvom smo odnosu, svi će moći da vide 16. februara kada se pojavimo zajedno na koncertu u Skoplju", rekla je Ana.

Mesecima je tema broj jedan mnogih medija njena kilaža. Pevačica se prilično ugojila, ali se trudi da sebe vrati u ono seksi izdanje od pre nekoliko godina.

"Kao i sve žene, težim svojoj idealnoj kilaži, a to je 58 kilograma. U nekim periodima sam bila i mršavija, ali nema potrebe za tim. Volim kada imam obline. Mislim da nijedna javna ličnost nije prošla kroz linč koji sam prošla ja zbog debljine. Nisu me štedeli ni trudnu, ali da se razumemo: baš me briga za to. Shvatila sam koliki teret se nameće svim ženama i da se nipodaštavaju samo zbog viška kilograma. Kao da zaboravljaju ljudi da je to ona ista osoba: možda uspešna direktorka banke, profesorka na fakultetu, vaspitačica u vrtiću koja nam podiže decu, kasirka u prodavnici koja volontira u azilu za životinje... Svi uspesi, sve lepe osobine, svi dobri postupci se zaboravljaju i u prvi plan se stavlja nečiji fizički izgled. Meni je to gnusno! Hiljadu puta su me prozivali zbog kilaže, pa ponovo nazivali seks-bombom, ali mislim da se celokupno društvo igra sa psihom žena".

(Kurir/Puls, Foto:Zorana Jevtić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) ANA NIKOLIĆ ODUVALA U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Novopečena mama se vratila u velikom stilu!

Kurir

Autor: Kurir