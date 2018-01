DEJANU SE OVO NEĆE DOPASTI: Požgaj otkrio šokantne detalje o Dalili!

Proteklih dana vilu "Parova" potresao je skandal, da je Nikola Lakić bio u seksualnoj kombinaciji sa ženom Aleksandra Požgaj.

Kada je na poligrafu dokazano da je to apsolutna laž; Aleksandar je optužio Dalilu Mujić da je tvorac paklenog plana, koji se pokazao kao neuspešan:

foto: Printscreen/Happy

"Dalilu Moreno znam otkad je Dalila Moreno i postoje poruke koje je slala meni... I čekanje ispred jednog splava da me vidiš, a nisam ti dozvolio da me vidiš. Zamolila si me u ostavi da to ne spominjem, niti Tijanu Ajfon, koja zna sve. Sram te bilo što si nagovorila Nikolu Lakića da laže, samo zato što si ljubomorna na Ivanu", bio je žestok Požgaj.

Kako je potvrdio da se pomenuti događaj desio nakon treće sezone "Parove", u rasporavu se umešao bivši Dalilin dečko, Mladen Vuletić:

"To je laž. Dalila i Tijana se nisu poznavale nakon trojke", odbarnio je Vuletić svoju bivšu devojku.

(Kurir/Happy, Foto:Printscreen)

