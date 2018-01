ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Čarobna učiteljica

Učiteljicu Željanu prvi put sam sreo u Banji Vrujci. Bila mi je gost u emisiji i pričala o projektu „Čarobno selo“. Predstavila se kao seoska učiteljica, i to ozbiljno. Pitao sam je zašto ističe to da je seoska učiteljica. Da li je to neki protest, prkos? Odgovorila mi je da ne razume moju primedbu. Ona predaje u seoskoj školi i normalno je da je seoska učiteljica.



A „Čarobno selo“ je prava čarolija. Učionica na otvorenom u specijalnom ambijentu. Mališani opčinjeni. Jedva čekaju da svane da zazvoni zvono. Prodavci su često maskirani u vile iz slovenske mitologije. Deca stiču znanja, između ostalog, o astronomiji, meteorologiji, obnovljivim izvorima energije, sade povrće...



Učiteljica Željana da je nameravala da „Čarobno selo“ formira u dvorištu škole u Banji Vrujci. Nije išlo. Nisu je razumeli, ili nisu želeli „uticajni Srbi“ da razumeju. Na kraju, porodično imanje u selu Brkovcu postaje selo u koje dolaze deca iz cele Evrope. Stigle su nagrade, priznanja.



Najnovije iz sveta. Željana je trenutno u konkurenciji za najboljeg učitelja sveta. Trenutno jedina iz Srbije među pedeset kolega iz belog sveta. Nova selekcija u februaru. Željani želimo sam vrh. Seoska učiteljica Željana Radojičić Lučić.



A u prvom danu nove 2018. godine susret sa mladim ljudima posvećenim istoriji. Učenici srpskih škola, učesnici projekta „Krunisanje Stefana Prvovenčanog viđeno očima učenika“. Povodom osam vekova od ovog događaja, udruženje nastavnika „Dositej Obradović“ iz Beograda pokrenulo je ovu svojevrsnu praktičnu nastavu.



Stefan Nemanjić počeo je da vlada kao veliki župan, a 1217. krunisan je za kralja i time podigao državu Nemanjića na status kraljevine. Od đaka učimo kako se pravi kruna, kako su se u srednjem veku šile odore, kako je izgledao nameštaj, kako su ukrašavani dvorovi i manastiri, šta je duborez i gde je bio u najčešćoj upotrebi.



Tek su počeli. I svakog dana je sve veće interesovanje. Vredi, pomozimo im svi. Makar pričom o njihovom trudu.



PS. Prošle nedelje ispričao sam priču o Vasiliju Pantiću iz Aranđelovca, dečaku heroju, kome trebamo mi. Mala pomoć za tešku operaciju. Pošaljite poruku na 421 na 3030.

Kurir

Autor: Kurir