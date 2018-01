RAJKO SE IZLEČIO OD ALKOHOLA I DROGE: Frontmen Novih fosila se rešio svih poroka!

Rajko Dujmić konačno je uspeo da se reši alkohola i droge, koji su mu poslednjih godina pravili pakao od života.



Jedan od osnivača Novih fosila dugo se borio s problemima zbog kojih je najviše trpela njegova porodica, supruga Snježana i sin Tin, ali i članovi benda s kojima je nastupao više od četiri decenije. Po svoj prilici, ružan period je sada iza njega, pa je Dujmić poslednjih meseci isključivo posvećen pisanju muzike i svojim najbližima.



Opet onaj stari



- Rajka sam skoro sreo, deluje mi kao da je ponovo onaj stari. Rekao mi je da već dugo nije okusio ni kap alkohola, niti ima nameru. Njemu su poroci uništili život, mislim da je sve to sada iza njega. Najviše ga je pogodilo to su mu kolege iz Novih fosila okrenule leđa kad su mu bili najpotrebniji. On je sad koncentrisan na komponovanje novih pesama, koje će verovatno samostalno objaviti, i ima veliku podršku porodice - rekao je izvor blizak muzičaru.

foto: PrintScreen, Privatna arhiva



Kada je 2005. godine odjeknula vest da je Dujmić uhapšen zbog posedovanja grama kokaina, javnost je bila šokirana jer on nikada nije odavao utisak osobe koja je sklona konzumiranju narkotika. Bilo je priča čak i da se bavio preprodajom, ali je hrvatska policija to ubrzo demantovala. U narednim godinama počele su na videlo da izlaze brojni skandali i problemi iz života slavnog muzičara, poput onog kada je 2015. pretukao suprugu i završio u jednomesečnom pritvoru, a potom i na klinici za odvikavanje od alkohola.



Apel državnim organima



Nakon izlaska s lečenja Dujmić se oglasio u javnosti s predlogom da državni organi spreče prodaju alkohola i cigareta.

- Još pušim cigarete, ali ne i travu, a to je velika razlika. Znam da ima mnogo ljudi koji su u istoj situaciji u kakvoj sam ja nekada bio. Moj savet je da se ukinu nikotin i alkohol, pa će se tako sprečiti narkomanija i ostale vrste zavisnosti. Apsolutno je moguće rešiti se zavisnosti - rekao je muzičar.



Ogorčena SANJA DOLEŽAL GA KRIVI ZA SMRT MUŽA

Raskol između Rajka i ostalih članova Novih fosila počela je još kada su doneli odluku da održe oproštajnu turneju 2011. godine. Zbog neprestanih svađa i neslaganja, pevačica benda Sanja Doležal je čak okrivila Dujmića da je kriv za iznenadnu smrt njenog muža Nenada Šarića. - Mislim da to nije rekla u afektu. Kad je Neno umro, Zec nas je nazvao i molio da ne dolazimo kod Sanje da izrazimo saučešće. Rekla je da ne želi da ja dođem - rekao je Rajko.



IVAN ERCEGOVČEVIĆ - PrintScreen; Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir