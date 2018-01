LUNA SE PLAŠI DA ĆE JE SLOBA OSTAVITI: Obratila mu se pismom, a evo šta je sve otkrila!

Luna Đogani poželela je sinoć da obeleži tačno četiri meseca svoje veze sa oženjenim Slobom Radanovićem, pa mu je uručila ljubavno pismo koje ga je ostavilo bez daha.

Luna je odbila da svoja najdublja osećanja podeli sa cimerima i pred njima pročita pismo, ali je ono ipak isplivalo.

"Ljubavi moja, nisam neki ekspert za ljubavna pisma, ali ću pokušati da ti bar malo dočaram. Nekada je bitno biti samo srećan, ali koliko i zbog čega? Od malena sam želela da budem princeta koju će voleti neki tamo princ i živeti srećno do kraja života. Toliko pokušaja, promašaja i, evo, ko bi rekao da će pogodak biti baš ovde sa tobom. Toliko borbe, suza, čekanja i ponižavanja da bih bila samo tvoja… Osuđena, izvređana, najgora, ljubavnica i rasturačica brakova, ali koga briga?! Opet bih isto uradila i odrekla se svega zbog tebe", započela je Luna svoje izlaganje, a onda nastavila:

"Ti si moj san, moja ljubav, moj smisao života i moja srodna duša. Četiri meseca sa tobom, kao četiri godine. U ovakvim uslovima, savršena četiri meseca. Hvala ti za svaki zagrljaj, poljubav, podršku, savet, pomoć… Hvala ti što si tu za mene u svakom trenutku. Hvala što si mi mama, tata, drugarica, dečko, sve… Hvala ti što si me prrihvatio ovakvu, sa Manama i vrlinama, što me voliš takvu i što pored tebe mogu da budem ono što jesam. Mogu ponosno da te držim za ruku i ne dam te nikome. Ne kažu za džabe:”Niko kome je rečeno, nego kome suđeno je”. Sudbina nas je spojila i sve je trebalo baš ovako da bude. Teško je, ali će biti prelepo kad izađemo. Radujem se svemu ljubavi, življenju zajedno, putovanjima, druženju, svakom trenutku provedenom sa tobom. Moj osmeh je jedino iskren kad sam pored tebe, gušim se bez tebe, ljubavice, zato me nemoj ostaviti i izneveriti. Ti i ja smo tim i čeka nas nebo zajedno. Biću ti sve što želiš, i ljubavnica i sestra i drug! Zauvek moj, zauvek tvoja, samo ti i ja", napisala je ona.

