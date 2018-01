MALO KO BI TO IZGOVORIO: Vlada Mandić iskreno o odnosu prema deci!

Mala Matea je nedavno i krštena u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, a tom prilikom je Mandić priznao ono što je malo koji roditelj spreman da kaže naglas, a to je da ima potpuno drugačiji odnos prema deci i da ih, na neki način, "razdvaja".

"Istina je da su očevi "mekši" prema ženskoj deci. Osetljiviji sam na Sašu i Mateu nego na Petra, jer je muško. Mislim da ćemo nas dvojica, kada on poraste, imati mnogo više tema i da će naš odnos biti daleko slobodiji. Ipak smo mi muškarci i to je normalno. Ali do tada, sigurno će u svemu gore proći kada je reč o vaspitavanju", počeo je svoje izlaganje Vlada, da bi zatim podrobnije obrazložio svoj stav.

"Na njega se lakše naljutim i izgrdim ga, pa i kaznim, dok se ćerke lako "izvuku". Možda i zbog toga pokazuje ljubomoru u odnosu na mlađu sestru, ali prema starijoj - ne. Sa druge strane, Saša nije ni najmanje ljubomorna, predivno je prihvatila i Petra i Mateu. Ona je izuzetno lepo vaspitana devojčica, prava je starija sestra i brata već sada uči kako da se ponaša, da deli igračke i ne bude sebičan. Zaista dobro utiče na njega, a kroz neko vreme će i na Mateu. To me iskreno raduje", rekao je on.

