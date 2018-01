POTRESNA ISPOVEST ŽENE KOJU JE ANABELIN MUŽ TRUDNU OSTAVIO: Ona me nazivala prostitutkom a on mi je pretio iako sam nosila njegovo dete!

Na samom početku razgovora, Jasmina je stavila do znanja da nije ostala zaglavljena u prošlosti, te da je taj težak period odavno iza nje. Trudi se da bude najbolja majka svom sinu koji joj je sve na svetu, a na život danas gleda drugačijim očima.

U kakvom ste odnosu ti i Andrej?

- Nemamo nikakav odnos. Video je Leona (sina) pre dve godine, a pre toga isto pre dve godine. Posete su retke, iako ih omogućavam. To malo vremena što provede sa Leonom on koristi da mene vređa. Andrej je zatrovan mržnjom i ne vidi ništa sem mene. Posle toliko vremena on se ponaša kao da je on povređen i izdan, a ne ja.

Da li ti daje novac za Leonove potrebe?

- Ne daje. I ne želi da daje. Apsolutno ništa.

Pominje li Anabelu u tvom prisustvu?

- Ne.

Smatraš li i dalje da su ga Anabela i Luna odvojile od sina?

- Ja ne smatram da ga je Anabela odvojila, nego sa sigurnošću tvrdim. Ja sam jedno vreme izgubila svaki kontakt sa njegovima. U tom periodu Anabela se potrudila da me maksimalno ocrni. Vremenom sam saznala zašto su ti odnosi zahladneli i čula sam užasne laži o sebi.

Kao na primer?

- Da sam prostitutka...što je užasno.

Da li si imala ikakav kontakt sa Anabelom?

- Videle smo se samo jednom, kada je Leon imao svega par dana. Meni se Anabela nikada nije lično obratila. Ali to je nije sprečilo da me proziva po društvenim mrežama. Anabela i Luna su u tom filmu da kategorički odbiju odgovornost. Takve i muškarce traže. Što je u redu... Jer slični se pronalaze.

Ali, koliko god Anabela ponavlja da žene koje su bile pre njih ne valjaju i nemoralne su, to neće poništiti činjenicu da su tu došle druge.

Jasmina je za Andrejevu vezu sa Anabelom saznala iz medija, posle čega ju je on uporno lagao. I kako kaže, verovala mu je tada. Sve dok nije videla jednu emisiju na televiziji...i tada joj je sve bilo jasno. Bila je u šestom mesecu trudnoće, imala je 24 godine, živela je u malom mestu gde se sve brzo sazna...

- Svet mi se srušio u sekundi. U trudnoći mi je pretio. Da će me srediti na sudu i uzeti mi dete kad se porodim. Znala sam celu noć da provedem povraćajući od bolova. Ujutro sam se budila sva modra u licu. Lice je znalo da mi bude celo kao velika modrica, koliko bi mi kapilari od pritiska popucali.

- Najstrašnije je kada sam na kraju pročitala da je izjavio kako je to bila samo jedna noć i kako sam mu došla posle tri meseca da mu javim da sam trudna. Pokušao je odgovornost da predstavi kao svršen čin. Tačno je da nismo živeli tada skupa, iako je na tome insistirao. Ja imam svoj stan i imala sam svoj privatni posao. Morala sam da ostanem u Zenici zbog salona.

Te 2012. godine, kada je Andrej prvi put fotografisan sa Anabelom, sa Jasminom je raskinuo putem SMS poruke.

- Ostala sam u šoku posle tog razgovora. Nisam znala gde se nalazim. Posle toga se nismo čuli dok se nisam porodila. Nekoliko dana posle toga zvali su me njegovi prijatelji i porodica, i zamolili su me da mu omogućim da vidi Leona. I dala sam. Ni tada nije pokazivao kajanje.

Šta su ti njegovi roditelji rekli na sve to?

- Poštuju i dive se. Veću krivicu za to kako je on postupio osećaju oni, nego on.

Na kraju, o "Zadruzi" i aktuelnom trouglu Kija-Sloba-Luna, Jasmina kaže da u potpunosti podržava Kristinu Kockar Kiju.

- Potpuno sam uz Kiju. Razumem je. Osećam njeno poniženje i bol. Kija proživljava sve što sam ja proživela. I ja sam kada mi je bilo najteže, sa stomakom do zuba, iz inata bila nasmejana i srećna, a iznutra sam se raspadala.

