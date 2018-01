DARKOVE KOMŠIJE IZ BRESTAČA PROGOVORILE O SKANDALU: Oni Lazića znaju ceo život, a ono što su rekli o njemu i porodici, iznenadilo je mnoge!

Naime, Darkova mama Branka teško podnosi medijski pritisak, a još teže činjenicu da je Darkov brak sa Anom gotov zbog njene preljube. Zbog toga je na lekovima i ne izlazi na ulicu.

Meštani Darkovog rodnog Brestača takođe su zatečeni vestima o njegovom razvodu i navodnom drogiranju.

"Šta vas tačno zanima? Evo, ja sam sa njim odrasla, od malih nogu se znamo, što se kaže. Uvek je bio dobar momak, a takav je i ostao, slava ga nimalo nije promenila. Ma, u celom selu nećete naći nijednu osobu koja će vam nešto ružno reći za njega. To što piše po novinama, da se on kao drogira, niko u to ne veruje. A da vam iskreno i kažem, malo ko u selu i čita novine. Imaju ljudi preča posla, džabe ste dolazili", kaže mlada prodavačica u Brestaču.

foto: Dragana Udovičić

Na pitanje kako su Darkovi roditelji i da li su dolazili u prodavnicu, ubacuje se starija prodavačica.

"Jeste, Branka, i to baš taj dan kada je to bilo", rekla je i dodala:

"Vidim, žena van sebe. Nije sva svoja, što se kaže. Pitam je: "Šta ti je Branka od jutros?", a ona mi kaže: "Pa zar ti nisi videla novine?". Mislim se u sebi: "kakve bre novine?". Tek će ona: "Sve je to njeno maslo. Neka se sada vadi sama kako ume i zna". Ništa mi nije bilo jasno. Tek posle kada sam videla Darkove slike u novinama, shvatila sam o čemu priča", rekla je ona.

foto: Printscreen

Pored njih, i drugi meštani Brestača su spremni da odgovaraju na pitanja o porodici Lazić.

"Poznajem ih, kako ih ne bi poznavao? To su divni ljudi, ne samo Darko. Vredni, radni, pošteni. Svaki put kada treba da se uradi nešto za selo, Darko je prvi tu da pomogne, nikada se nije desilo da neće. Šta da vam kažem o njemu, kad ga znam otkako se rodio? Uvek je bio dobro dete. Hajte, vi sada nazad u Beograd, i da napišete sve kako jeste", kaže stariji meštanin sela Brestač.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir