OTVORILA DUŠU: Kija otkrila zbog čega je raskinula sa dečkom Andrijom!

Kristina Kija Kockar progovorila je o odnosu sa suprugom, ali i momkom, o kom se i te kako pisalo i pričalo od kako je ušla u šou.

"Ne znam. Veruj mi da ne znam koji je datum bio. Ako sam ovde dva meseca, onda je to bilo pre tri meseca", rekla je Kija Kockar Miljani Kulić o početku veze sa Andrijom Lazovićem, da bi zatim rekla nešto više o njihovom odnosu u prošlosti.

"Zabavljali smo se pre šest godina, kada sam živela u Budvi. Raskinuli smo zato što sam se vratila u Srbiju, a on je ostao tamo i trebalo je da dođe, ali ja sam se sklonila jer je on onako... ne znam. Nisam o njemu razmišljala kao o dečku. Bili smo zajedno nešto kratko. Možda mesec dana. Sad smo stariji i zreliji. Onda nam nije bilo vreme. On je bio veren ali je raskinuo veridbu pre godinu i po dana. Sve sam to tek sad saznala jer ga za sve to vreme nisam videla. Čuli smo se kad se sve ovo sa Slobom desilo javno", otvorila je dušu Kija.

