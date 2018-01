Mirela: Mili i ja nismo imali seks, sve je to gluma!

Ja sam pristala, priznajem. Želela sam da doguram do finala, rekla je Mirela

Mirela Lapanović otkrila je da je veza između nje i Milija Radosavljevića bila lažna!

Atraktivna Slovenka u prošloj sezoni „Parova“ bila je „ludo zaljubljena“ u svog cimera, s kojim je stupila u vezu, a sada priznaje da je sve to bio dogovor.

- Mi prošle godine u rijalitiju nismo imali seks nijednom, osim one scene gde sam bila pijana. Inače, sve smo se dogovorili. Mili je mene molio da se foliramo u krevetu da vodimo ljubav, jer svi to rade. Rekao mi je: „Spavaju David i Aleksandra, Dejan i Dalila, pa čak i Anamarija i Tihomir“. Ja sam pristala, priznajem. Želela sam da doguram do finala - rekla je Mirela.



Na pitanje da li je veza s Milijem i napolju bila lažna, Slovenka je odgovorila:

- Napolju smo samo jednom imali seks. On me je maltretirao.



Inače, Lapanovićka poslednjih dana ne može da podnese Milija, posebno zato što je prisan s Marijanom.



Kurir / J. S.

Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić