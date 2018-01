ZABRANIĆU IVANU DA VIĐA DETE: Miljana Kulić progovorila o alimentaciji, ali i o novcu koji je zaradila u rijalitijima!

Miljana Kulić, prva rijaliti trudnica na Balkanu, otkrila je kako se oseća u četvrtom mesecu trudnoće, kako će gajiti dete i da li će se pomiriti sa Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, sa kojim je zatrudnela.

"O Ivanu ni najmanje ne razmišljam i od njega ništa ne očekujem. Nikada neću da budem sa njim, niti da živim sa njim. Ne znam šta mi je bilo tamo pa sam se vezala za njega i zaljubila, ali sada ne mogu očima da ga gledam. Ni na TV-u. Kada mu čujem glas, kada ga vidim, muka mi je, tražim da se promeni kanal. Odvratan mi je. Ništa više ne osećam prema njemu. Nikada u životu ne bih bila ponovo sa njim. To mi je najveća životna greška. Šta da kažem o čoveku koji je alkoholičar, koji je upišan spavao po kazinima? On je jedan lažov i prevarant. Čula sam da je mnoge ljude prevario u Beogradu za izvesnu sumu. Krao je od paštete do buđole, tako da je mene sramota što sam bila sa njim, ali sad nema kajanja. Bilo je što je bilo, što se kaže: “Posle j..., nema kajanja”", kaže surovo iskrena Miljana i dodaje da će Ivan morati da zasluži da viđa njihovo dete:

"Mnogo zavisi od njegovog ponašanja da li ću mu dati da viđa dete. Mora da se promeni ili ću dati sve od sebe na sudu da ne viđa dete. Neću dete da puštam kod alkoholičara. I naravno ako plaća alimentaciju. Ja od njega ništa ne očekujem i ne treba mi, ali hoću tako iz inata, baš da vidim da li će da plaća. Ne može da viđa dete a da nema nikakvu obavezu prema njemu, da mu ništa ne kupi, ne da novac..."

Kulićeva ističe da se ne boji da bude samohrana majka jer smatra da je sama dovoljno sposobna i snalažljiva da mu obezbedi egzistenciju, a računa i na pomoć porodice.

"Već imam prilično veliku sumu novca koju sam do sada zaradila. Otvoriću neki lokal, zaposliću radnike. Ne brinem se za to kako ću izdržavati dete. Počela sam bebi da pravim sobu, da sređujem kuću i da je renoviram. Dobiću još para, a i tata ima svoj novac. Počeli su da kupuju novi nameštaj, da kreče, umesto kade, stavili su tuš-kabinu. U moju sobu će staviti đakuzi. Oko 30.000 evra su već uložili u renoviranje kuće, u čemu sam im pomogla. Bože zdravlja, ako bude trebalo, kada dete malo poraste, ući ću opet u rijaliti. Naći ću način da ga obezbedim, uopšte se ne sekiram", otkriva novopečena zadrugarka.

Kulićeva nam je otkrila da se bojala da će imati spontani pobačaj zbog, kako kaže, loših uslova izolacije u kojima je bila, ali da je sa bebom ipak sve u redu.

"Bila sam kod ginekologa tri puta, sve je dobro. Počela je da se razvija, i rukice, i nogice, i nos, sve je super, i beba je super veličine, sve je odlično", kaže Miljana, koju smo podsetili na priče ukućana ali i gledalaca da je zapravo njene trudnoća izmišljena:

"Uvek ima ljudi koji će verovati i koji neće. Nemam potrebu nikome da se pravdam. Ko mi veruje, veruje, a ko ne veruje, videće u avgustu moje dete".

