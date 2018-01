DEJANA PROGOVORILA O DEČKU TENISERU: Manekenka otkrila da li planira da stane na ludi kamen!

Dejana Živković koja karijeru gradi van granica Srbije, otkrila je detalje o svom privatnom životu.

Da li koristiš fotošop? Koji ti je omiljeni filter?

- Nisam veliki fan fotošopa, ali volim filtere. Slika nekad ne ispadne kako bih volela ili kako izgledam u tom trenutku, pa onda neki filter uvek dobro dođe. Imam par omiljenih aplikacija, ali ne bih da ih otkrivam.

Uspešno gradiš karijeru u Los Anđelesu. Šta je sa karijerom u Srbiji?



- Amerika pruža mnogo više mogućnosti nego Srbija nažalost. Obožavam svoj grad Beograd, ali se u njemu uglavnom samo odmaram.

Džumhur je na neki način počeo da niže uspehe u tenisu otkada je u vezi sa tobom. Da li smatraš njegov uspeh i svojom zaslugom?

- Smatram da, da. On je to i sam rekao par puta a i rezultati su to potvrdili. Veliki uspeh je postigao za poslednjih šest meseci što mi je jako drago.

Kako Damir reaguje na silne udvarače koji su sigurno neizostavni deo gde god da se pojaviš?

- On ima poverenja u mene i samim tim i ne brine mnogo. Postoji doza ljubomore, ali u normalnim granicama.

Po čemu ćeš pamtiti prethodnu godinu?

- Za mene je najveća sreća da sam zdrava ja, moja porodica i svi prijatelji i pratioci! Prethodna godina je bila lepa i uspešna ali se nadam da će ova biti još bolja.

Šta priželjkuješ u ovoj godini? Da li bi možda mogli da očekujemo da staneš na ludi kamen?

- Želim svima pre svega dobro zdravlje i uspeha u poslu kojim se bave. Ne razmišljam o udaji za sada. Za brak ima vremena. Ulaskom u ovu godinu imam još veću želju da se posvetim svojoj karijeri i poslu u Americi.

