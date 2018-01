(VIDEO) U MOJOJ PORODICI SVE ŽENE IMAJU PROBLEM SA MUŠKARCIMA: Kija progovorila o pomirenju sa Slobom, a evo šta je poželela Luni!

Kristina Kija Kockar je između ostalog pričala o čestim svađama svog supruga i njegove ljubavnice.

"Oni se non-stop svađaju. Ja sam njima rekla u lice da su te meni svađe glupe, ako osmi razred. Ali to je između njih. Ja smataram da će oni opstati u stvarnom životu i želim im svu sreću", bila je iskrena Kija.

foto: Printscreen

Ona se osvrnula i na poslednje Slobino dopisivanje za koje je saznala, pa je priznala da joj je to prilično teško palo i da nije mogla da ne odreaguje.

"Bilo mi je krivo što je to bio neki period života kad smo bili najsrećniji. Za to sam saznala ovde i to me je pogodilo, a za Lunu sam saznala u svoj ačetiri zida i to me je jako pogodilo i za to sam se isplaka u svoja četiri zida", rekla je ona.

Kija je progovorila i o odnosu sa Slobom, pa i da li bi se pomirila sa svojim bivšim mužem.

"Ne, ali nikad ne reci nikad. U mojoj porodici sve žene imaju problema sa muškarcima, svi su se udavale dva puta. Ali ja mislim da je on mene zeznuo najviše od svih muževa mojih sestara. Ali to su jako jako male šanse. Moram realno da gledam na tu situaciju i na to pomirenje i mislim da od toga stvarno nema ništa", izjavila je Kija.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir