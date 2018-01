KARLEUŠA NIKAD SUROVIJE ISPROZIVALA BEOVIZIJU: Brukamo se iz godine u godinu, a narod sve to plaća!

Jelena Karleuša je dala svoje mišljenje o RTS i najavljenom festivalu Beovizija.

"Pa eto, još jedan način da RTS potroši pare naroda na retro manifestacije i na budalaštine. To naravno neće uroditi nikakvim plodom. Oni nisu "up to date", ne žive u 2018. godini, ne idu u korak sa trendovima. Oni žive u nekom prošlom vremenu", počela je Karleuša.

"Time treba da se bavi neko ko prati trendove u muzici i šoubiznisu, a oni to ne znaju i to pokazuju rezultati svih ovih godina. Brukamo se iz godine u godinu. Ali, naravno, ako narod želi da daje pare na RTS budalaštine budući da sve to jako puno košta, samo izvolite. Nije ni prvi ni poslednji put da srpski narod plaća gluposti", surovo je poručila Jelena.

