ZORANA PAVIĆ KONAČNO OTKRILA SVE: Progovorila o braku i otkrila dan kada će se udati!

Naime, Zorana je otkrila da je bila u situaciji da se premišlja da li da prihvati nečiju bračnu ponudu.

"Dva puta sam bila zaprošena, iako to zvuči staromodno i ja moram priznati da je taj gospodin kada sam ja rekla "ja ne volim te papire, mene to plaši, da odmah nestane čarolije" meni rekao "vidi, ja ne mislim da je to u pitanju, ti u stvari nisi svesna i da misliš da ja nisam pravi i da to nije to". I ako se ja ikad budem udala, ispostaviće se da je on u pravu", rekla je Zorana.

Ona je izjavila i da je nervira pitanje koje joj ljudi godinama unazad postavljaju, a to je "kad će se udati".

"Najviše me nervira kad me pitaju "kad ćeš da se udaš". Ja stalno govorim "u četvrtak", tako da ostade taj četvrtak. Ja sam uvek van sveta", našalila se ona u emisiji "Magazin In".

