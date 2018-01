BEKUTINA MAJKA LEČI MRKI PROSTATU: Brižna tašta zeta isceljuje biljkama!

Milutin Mrkonjić Mrka poslednjih godina ima probleme s prostatom, a lek za te zdravstvene tegobe pronašla je majka njegove izabranice Ane Bekute, Milica Polić.



Kako Kurir saznaje, ona je celo leto brala biljke po livadama i šumama u Pribojskoj Banji, gde živi, da bi izlečila zeta.

- Anina majka izuzetno ceni Mrku. Bukvalno ga ne razdvaja od svoje ćerke. Njih dvoje se baš lepo slažu. Uvek se zabrine kad o zetu pročita nešto loše. Odmah zove Anu da proveri da li je sve u redu.

Njoj je teško palo to što Mrka često odlazi kod lekara zbog prostate, pa je odlučila da mu nađe prirodan lek. S obzirom na to da živi u Pribojskoj Banji, Milica je celo prošlo leto brala lekovite travke, koje je sušila na terasi, i već tri meseca Mrki pravi prirodne čajeve, koji njemu izuzetno pomažu. Milutin nije želeo da je opterećuje, ali njoj to nije teško palo jer je sve radila iz ljubavi prema zetu - priča naš izvor blizak političaru.

foto: PrintScreen



Prema njegovim rečima, Milica često zove zeta da dođe kod nje na čist vazduh.

- Milica smatra da je Mrki odmor i te kako potreban. Često zove ćerku i zeta da dođu kod nje na dve nedelje. Međutim, političar nema vremena da uživa u banji jer je non-stop u nekoj akciji. I Ana je prezauzeta nastupima, pa nikako da nađu slobodnog vremena i otputuju kod njene majke. Budući da ne može da ih dočeka, ona je nedavno došla kod njih i Mrki donela čajeve, koje on uveliko konzumira - priča naš sagovornik.



On kaže da Milutinu ovaj tretman izuzetno prija.

- Mrka je od onih muškaraca koji ne mogu da zamisle život bez seksa. To što je u osmoj deceniji mu nije problem da uživa u ljubavi sa Anom. Bitno mu je da ima snažan libido, pa je spreman na mnoge stvari da bi njegova seksualna moć bila jaka. Povremeno je uzimao tablete za povećanje seksualne moći, a sad nema potrebe da ih koristi jer mu čajevi od lekovitih biljaka pomažu.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s Mrkom i Anom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Zvezde Granda ANA SE POSVAĐALA S BOSANCEM

Ana Bekuta zaratila je s Bosancem. Njih dvoje su se sporečkali zbog različitog mišljenja o kandidatkinji koja je izvodila Bekutinu pesmu. - Ima li Bosanac pravo da ocenjuje pevača ako on ne zna da peva? - pitala je Bekuta. - Imam pravo jer svi ste me slušali kako da pevate i sada ste tu. Ja znam da sviram bolje nego što ti pevaš - odbrusio joj je on.



