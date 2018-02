EMINA JAHOVIĆ KONAČNO PROGOVORILA O PRVOM BRAKU: Bivši svekar je žestoko opleo po njoj, a evo šta ona kaže!

Naime, Emina se prvi put udala za Aladina Đulovića sa 17 godina, ali je brak kratko trajao. Njen svekar se nedavno oglašavao javno i za pevačicu nije imao lepe reči.

Međutim, posle toga se i pevačica oglasila. Osvrnula se i na ovaj period svog života, a svojim izjavama iznenadila je mnoge.

"To je bila dečja veza, ljubavna, koja je bila ozvaničena. Bili smo deca… Ja sam imala 17 godina, on je imao 20. To bi se danas verovatno nazivalo vezom. Ali, pošto sam ja živela u Novom Pazaru, to se tako desilo. To je jedna lepa uspomena iz detinjstva, kao neke prve ljubavi, koja se desi i čovek ih jednostavno zaboravi", objasnila je Jahovićeva.

