ČUVAM GOLIŠAVE FOTKE, PLAŠIM SE DA NE IZGUBIM TELEFON: Nada Macura o tangama bivšeg muža, seksu i dopisivanju sa robijašem...

Naime, doktorka je otkrila iznenađujuće činjenice iz njihovog odnosa, a onda je odgovorila i na neka škakljiva pitanja.

"Ja sam sa njim imala i jahtu i skup automobil ali činilo mi se da je on to sve toliko obožavao i voleo više od mene. Moram vam reći kada je slojevito oblačenje u pitanju on je često nosio tange muške, meni to nije smetalo meni je to okej", počela je svoju priču Nada.

Macura je zatim otkrila da je dobijala razne ponude ali i da svašta čuva u svom telefonu, te se zbog toga plaši da ga ne izgubi.

"Mnogo mi pišu na društvenim mrežama. Evo neki dan mi je neki 21-godišnji mladić poslao sliku u gaćicama. Ma ima svašta. Dobijala sam pisma od jednog zatvorenika i svašta imam u telefonu i plašim se uvek da ga ne izgubim", iskrena je Nada.

Macura je zatim otkrila i vrlo intimne detalje iz svog života.

"Ne volim seks za jedno veče. Volim ja da se to ponovi više puta, a ja sam strastvenija od njih. Posle mene može samo pepeo da ostane", rekla je ona u emisiji "Press Pretres".

