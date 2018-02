DA LI STE LJUTI ŠTO SAM PEVALA CECINU PESMU? Karleuša dala odgovor takmičarki koji će svima odzvanjati u ušima!

Takmičarka u "Zvezdama Granda" je otpevala pesmu Svetlane Ražnatović, a injeno izvođenje se nije dopalo nijednom članu žirija.

Ona nije dobila priliku da peva u baražu, pa su usledili komentari.

"Mislim da ne treba da dođeš opet, jer nemaš pojma i nisi originalna", rekla je Jelena Karleuša.

"Ne mogu da kažem da devojka nema pojma. Devojka nije loše otpevala, ali ovo nije za baraž, postoje i drugi kandidati kojima treba dati šansu", rekla je Mira Škorić.

foto: Printscreen

"Dobila si svih sedam ne, šta ti to govori? Zašto misliš da ćeš bolje pevati sledeće godine?", rekla je Karleuša.

"Da vi niste možda ljuti na mene zato sto sam pevala Cecinu pesmu?", rekla je takmičarka, a onda je dobila veoma profesionalan odgovor.

foto: Printscreen

"Ni slučajno, moje nemoj ni da pokušavaš da pevaš, jer su to jako teške pesme za pevanje. Da zauvek stavimo tačku to što nisam dobra sa nekim kolegom, to ne znači da nisam izuzetno profesionalna, to ne znači da ne cenim kompoziciju. Mislim da sam fer i poštena. Slatka si kao lutka, ali nije bilo sedam glasova i to ti govori da je bilo jako loše", objasnila je Jelena.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir