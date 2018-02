PRATI GA U STOPU: Joca Stefanović otkrio kakve ljubomorne scene mu priređuje devojka!

Folk pevač Joca Stefanović upoznao je svoju devojku Hanu Olajić na snimanju spota pre dve godine i zaljubio se na prvi pogled.

"Zajedno smo dve godine, a znamo se pet godina, pre veze smo se pratili na društvenim mrežama, ponekad drugarski razmenjivali poruke. Snimao sam spot za pesmu “Ti si ceo moj svet” i trebala mi je prirodna i posebna devojka jer lično volim takve i onda sam se setio Hane", otkriva Joca i dodaje da mu početak veze nije pao lako.

"Stvarno sam u početku bio nepodnošljiv, dva-tri meseca veze stalno sam bio nervozan, sve mi je smetalo. Bio sam nezadovoljan sobom u tom periodu života, a Hana je detinjasta, vedrog duha i meni je to dolivalo ulje na vatru. Zamišljao sam pored sebe ženu, stabilnu, odgovornu, koja ima cilj i zna šta hoće. Da to bude dobra majka, domaćica, supruga, znao sam striktno kakav modus žene za budućnost želim. Hana me je vremenom omekšala", istakao je pevač.

Hana objašnjava da nije neodgovorna već da samo sve obavlja sa lakoćom i ne diže tenziju:

"Živim život sa lakoćom, puna sam energije i tako sve lagano rešavam, gledam sve pozitivno, dok je Joci sve teško i komplikovano i otkako sam prenela na njega svoj pristup u životu, on se promenio nabolje. Tada mu je bukvalno sve krenulo nabolje".

Koliko je teško biti u vezi sa pevačem i kako se nosi sa njegovim obožavateljkama i nastupima, Hana otkriva:

"Veoma uzbudljivo, sve mi se sviđa, često ga pratim na snimanjima, stilizujem ga, nosi moja odela. Imponuje mi kada mu prilaze obožavateljke, kada se slikaju s njim, kada ga pitaju nešto. Imamo jedno u drugo poverenje i da nije tako, ne bi ovo uspelo. Nisam ljubomorna, a ni Joca, on voli da izgledam lepo. Kada uđemo negde i kada me svi hvale i gledaju, on raste".

"Društvene mreže u današnje vreme su uzele maha i Hana to sve uzima srcu. Meni Instagram predstavlja samo promociju sebe kao medijske ličnosti. Meni je to doza opterećenja pogotovo kada si u vezi jer se tu dešavaju razne nelagodnosti i nesporazumi. Iako ona zna kakav sam čovek, otrgne se kontroli neka situacija. Uz dozu ljubomore me pita, ko je ova devojka, zašto si je zapratio, što si ovu lajkovao", iskren je pevač, a devojka mu poručuje: "Ti ćeš to sve ugasiti"!

Hana i Joca su dve godine u vezi, ali o svadbi ne razmišljaju.

"Ljudi nas pitaju često kada ćemo da se skrasimo i podignemo našu vezu na jedan viši nivo. Mi stvarno ne žurimo, meni znači samo ljubav i suština. Papir mi je nevažan, možemo sutra da ga potpišemo", kaže Joca, dok Hana dodaje:

"Kako nije bitno, mora da bude pompa, kada dođe do toga".

