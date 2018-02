SVAĐA CIMERA U ZADRUZI Kija: Filipe, ti si najveća p..ka!

Nas dvoje nemamo komunikaciju, to je jadno od tebe i džukački prema meni. Ti dođeš i spustiš glavu, boli te uvo

Kristina Kija Kockar ljuta je na Filipa Đukića zato što nije negirao da su njih dvoje imali seks!

Stjuardesa i njen cimer iz „Zadruge“ poslednjih dana su veoma bliski, a ukućani su ubeđeni i da su imali seks, posebno nakon snimka ispod jorgana i iz toalete, odakle su se čuli čudni zvuci. Zbog cele situacije Kija je veoma nervozna, a Filipu je zamerila što nije ispao džentlmen i negirao da su spavali zajedno.

- Ja neću da dozvolim da neko ispira usta sa mnom na taj način. Nije fer. Nas dvoje nemamo komunikaciju, to je jadno od tebe i džukački prema meni. Ti dođeš i spustiš glavu, boli te uvo. Naravno, tebi bi išlo u prilog da je to tako - besnela je ona, a Filip je pokušao da se odbrani:

- Ja sam rekao sto puta, šta da radim, brate?! To je do njih i do tebe, zato što tebe smaraju. Jedino da kuliraš, ja kuliram.



Tada je ženi Slobe Radanovića pukao film.

- Ti ladno kuliraš! Ti si najveća p..ka - vikala je Kija, nakon čega je Filip besno napustio prostoriju.



