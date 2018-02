MUŠKARCI LUDE ZA NJENIM OBLINAMA: Sanja Kužet sad otkrila šta su joj HIRURZI radili na telu, a SAŠI POPOVIĆU će dati račun da sve plati

Sanja Kužet otkrila je koji deo tela je "pojačala" posle prvog porođaja, a otkrila je da je moguće da će uraditi još estetskih zahvata, dok će račun za to predati direktoru "Granda".

"Zaista sam zadovoljna žena, tako da mi se dopada i kako izgledam. Grudi sam radila posle prvog porođaja i sve je ostalo na meni prirodno. Rekla sam Saši Popoviću da ću mu, kada se jednog dana budem fucnula, doneti fakturu da uplati sve što moram da popravim na sebi", kroz osmeh je rekla voditeljka Sanja Kužet u emisiji "Press pretres".

Inače, Sanja Kužet svojim provokativnim izgledom mami uzdahe iz emisije u emisiju ovo popularnog takmičenja, te je vidno da izuzetno ulaže u sebe.

A atraktivna voditeljka van scene ima puno obaveza, pa je priznala da ni sama ne zna kako se postiže posebno što se ovih dana sa porodicom seli u novi dom. Trenutno je okružena majstorima i vodi računa da u novom prostoru sve bude potaman.

"Ponekad se zapitam kako sve postignem. Dvoje dece, muž, posao, a evo ovih dana se selimo i sa majstorima sam po ceo dan da bi sve uradili kako treba. Meni odlazak na posao dođe kao relaksacija", iskreno je ispričala Sanja Kužet.

Voditeljka je prvo dete dobila pre deset godina, a drugog sina pre godinu dana iz braka sa Nemanjom Živojinovićem.

Na pitanje kako je stariji sin Andrija prihvatio Strahinju, šarmantna voditeljka je u emisiji objasnila: "Ma on njega obožava, po ceo dan se igra sa njim, vuče ga, nosi po kući, prosto obožava svog malog brata. Stariji je već navikao da me vidi na TV-u i svestan je mog poziva, a pre neki dan bila sam na TV-u i glava mi je bila u kadru preko celog ekrana i mlađi je počeo da vrišti i da skače jer me je prepoznao. Bila sam u čudu da je već reagovao".

