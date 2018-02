KIJA PROGOVORILA O SLOBINIM PREPISKAMA SA MUŠKARCIMA: Konačno otkrivena istina! On potvrdio sve, a evo kako je Luna reagovala!

Naime, spekulisalo se da je Sloba razmenjivao poruke sa muškarcima uključujući bivšeg rijaliti učesnika Marka Zeca, ali i mnoge druge. Radanović je potvrdio priče o dopisivanju, a onda pokušao da objasni o čemu je reč.

"Nije se Sloba dopisivao nego mu je dečko pisao. To što se ja nekome učtivo obratim i ne kažem: "Hej, majmune, nemoj da mi pišeš!" ne znači da sam gej. Sve ja to poštujem, ali ja sam strejt. Nekada ljudi ljubaznost shvate na drugi način", potvrdio je Radanović priče o dopisivanju ali nije otkrivao sadržaj poruka.

Nakon toga kratko se oglasila i Slobina devojka Luna Đogani.

"Ja mogu da potvrdim da Sloba nije gej", rekla je ona.

Nakon Lune ustala je i Kristina Kija Kockar da odbrani svog još uvek zakonitog supruga.

"To je bilo davno. Verovatno se misli na ispovest tog dečka što sam čitala u novinama. Ja isto znam iz prve ruke da Slobodan nije gej. Volela bih da je on bio više gej u našem braku, ali nije. Nikad ne znaš u životu, ali za to mogu da dam ruku. Veoma sam upućena u to ko mu i šta šalje. On uvek svima odgovori. Takve informacije sam dobila od zajedničkog prijatelja koji je tvrdio da ima konkretne dokaze da je Slobodan gej, ali mi nikada ništa nije poslao. To već Slobodan vidi već sa tim prijateljem, ali ja sudim samo na osnovu onog što znam, tako da mislim da on nije ni bi, a kamoli gej", stavila je tačku na celu priču Kija Kockar.

