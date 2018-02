ŠOK INTERVJU ZORICE MARKOVIĆ: Bez dlake na jeziku isprozivala učesnike rijalitija, mlađe kolege i žiri Zvezda Granda!

Ona je ponovo pozvana da se pridruži rijaliti igračima, a evo šta ona kaže o tome.

"To je uvek dobro plaćen posao, ali nije mi na prvom mestu. Ja sam od rijalitija kupila stan i hvala Pink televiziji na tome. Otišla sam na Farmu misleći da je ta igra lakša… Priroda, milina, asociralo me na moje rodno mesto… Igrala sam s ljudima koji su tu igru apsolvirali i bila sam figura iako sam navodno pametna. Rijaliti je mentalni seks i ja to volim", kaže Zorica.

Sada si postala ozbiljan igrač?

"Sad nisam igračka, ali nisam ni igrač. Pink me je opet zvao i postoji mogućnost da uđem ponovo."

I obračunaćeš se sa Saškom?

"Mića i Saška su se mnogo zatalasali, nemaju ni obraza ni stida! Pa nije to njihov rijaliti. Njoj svakako treba skratiti rep. Čačkala me kad sam bila unutra i prešla je sve granice. Sve ona to radi na silu da bi ostavila utisak, pa ako bude sledeći rijaliti da je zovu. Ona mi je baš onako cilj ako uđem."

foto: Marina Lopičić

Javno si stala na Kijinu stranu, da li si sad zbog seksa sa Filipom promenila mišljenje?

"Nažalost, ona se sje*ala, imala je veliku šansu da bude jedan od glavnih favorita da nije otišla u krevet sa Filipom, i to na veoma sraman način. Tresu onu kuću, hoće da se sruši sve… Stvarno sam se razočarala u svakom smislu reči. Ja Filipa volim, ali njemu je svejedno da li je s Kijom, Mijom, Macom, Cucom. Kija je veoma nisko pala, obrukala se baš, ispade ova što otima muževe bolja od nje."

Jel ti se promenilo mišljenje o Slobi i Luni?

"Sloba mamlaz ne zna odakle je došao i gde je pošao. Stalno vrti deset istih rečenica. On puca i svestan je kako će biti obeležen. On prvi put želi da bude muško u vezi a pi.ka je. I da neko trčka oko njega, a to ova mala sigurno neće. Luna ima neku svoju prošlost koja ju je obeležila, a za Kiju se nikad ništa nije čulo. Da je Kija izdržala do kraja, to bi bilo super, ali ona se inati samoj sebi. Pokazla je da je nestabilna i baš je ljosnula. Gore je to što je ona uradila nego Luna i Sloba. Ljubomora je bila prisutna dosad kod ove male, ne znam kako se zove, nisam sigurna da joj je kršteno ime Luna. Ni prezime joj nije Đogani nego Gazmen, koliko ja znam. Ne volim ljude koji skrivaju svoj identitet."

Anabela je dobila dobru reklamu preko ćerke?

"Nikad nije bila aktuelnija i nikad se više o njoj nije pričalo nego sada. Najveću popularnost izvući će Anabela, što je i bio njen cilj. Odmah je snimila pesmu i non-stop mama ovo, mama ono. Ljudi glasaju za nekog ko nije u rijalitiju i komentarišu Anabelu, koja nije učesnik. Anabela je iskoristila ćerku za marketing. Ona je znala šta će se desiti u rijalitiju, znala je da će se Luna i Sloba spanđati, ona je i bila za tu vezu, uostalom ona ih je i upoznala. Retko koji nastup Anabele uspe jer ona ne peva komercijalnu muziku, nije aktivna, i sada je iskoristila momenat preko grbače svoje ćerke."

Jel i ti misliš da je Kijina veza sa Andrijom fejk?

"Ma da, nema od te veze ništa. Niđe veze, kakav crni Andrija, njega je izmisla ne znam iz kog razloga. Još sam negde pročitala da je Sloba gej, i iskreno, ni to me ne bi iznenadilo, možda im je i zbog toga pukao brak."

foto: Printscreen

Da li je, po tvom mišljenju, Maca dobar igrač?

"Na nju se sažalio veliki broj ljudi, nema nikog, ima tužnu životnu priču i jadnu facu. I od gorih devojaka se naprave lepe, pa bi mogla da poradi na sebi ako hoće da se bavi tim poslom. Poštujem ljude koji nju podržavaju, oni su za poštovanje a ne Maca. Da nije njih, šta bi ona jadna."

Marija Ana ponosno je priznala da je Filipa prevarila s njegovim drugom…

"Ona pokušava da bude bleda kopija trougla oko kog se zavrtela priča, ništa drugo. Jadna priča."

Misliš li da je normalno što Miljana Kulić trudnoću vodi u tim uslovima?

"Ona je meni rijaliti igrač broj jedan. Ona je iskrena i realna, svakog ume da poklopi na kulturan način. Izguraće ona tu trudnoću, ona je hrabra."

foto: Pritnstcree

Kako komentarišeš ulazak Teodorine majke u rijaliti?

"Za početak, čula sam da se Teodora zove Suada, a njen brat Suad, i smeta mi što to kriju ako je istina. Ona je od onih žena što se svađaju na selu preko tarabe, takvu i boju glasa ima, i kad krene – ne prestaje. Nije pristrasna kao majka, lepo je vaspitala Teodoru, ali ova mala je drčna do zla boga."

Nije rijalti samo u rijalitiju, i tvoje kolege ga prave po novinama i emisijama…

"Baš tako. Gledala sam emisiju Milomira Marića u kojoj su gostovali Saša Popović, Bosanac, Karleuša, Marija i Lukas. Ta emisija bila je gora od svakog rijalitija, dno dna, izuzev Popovića i Bosanca. Poštujem što su bili iskreni, ali prevršili su svaku meru, ni u jednom rijalitiju nije se tako diskutovalo. Brutalno su se ponašali, a odlučuju o sudbini mladih talenata."

Boki Milošević nedavno je izjavio da je ceo žiri Zvezda Granda bagra…

"Poznajem Bokija, koji je jedan izvrstan muzičar, a pre svega gospodin. S njim sam radila mnogo godina i znam da je on veoma iskren, veoma realan, ali ne znam da li je to rekao i da li je mislio na pojedince ili na sve. Svakako ima pravo na svoje mišljenje. Ne bih ja rekla da su oni bagra, ali slažem se u nekim stvarima sa Bokijem."

foto: Zorana Jevtić

Za Karleušu je izjavio da je psihijatrijski slučaj…

"Pa dobro, preterao je, nije baš tako. Ali ja ne volim folirante, sećam se kad sam pevala u Grockoj, a ona je došla sa majkom i pevala je pod šatorom na Danima kotlića. I onda me nervira kada kaže da nije nikad, a jeste, makar jednom. Ja poštujem ono što je postigla, ali ne volim kad se neko folira."

Dara Bubamara prva je zakazala koncert krajem aprila u Areni, a onda je Seka Aleksić uskočila u termin pre nje… Karleuša je sada stala na njenu stranu.

"Karleuša je solo igrač, a Dara Bubamara mi se nikad nije sviđala. Ona je jeftina pornografija, mada joj prolazi to. Seka je posebna priča, ona ima život sa stilom i normalan život dostojan svakoj ženi."

Hoće li Dara napuniti Arenu?

"Pa punili su je i gori od nje. Podeliće i ona karte kao i svi ostali. Retki su oni koji mogu da napune taj prostor. Poenta tog koncerta jeste prestiž i ništa više."

foto: Damir Dervišagić

Pa ko od mlađih može da jednog dana napuni Arenu?

"Ne znam, možda eventualno Prijovićka ako bude pažljivo birala pesme, niko drugi."

Rada Manojlović, Milica Todorović, Milica Pavlović…?

"Ne, kod njih mi nešto fali da bi postale zvezde."

Mnogi su prognozirali da će Dako Lazić postati zvezda, ali skrenuo je s puta…

"Zaboravio je put do vrha, a imao je najviše potencijala. Kao i Slavica Ćukteraš. I Tanja Savić, koja se sje.ala. Darko se stalno provlači s nekim jeftinim temama, potpuno se srozao. Mora sve da menja iz korena, da se vrati na pravi put. Ušao je u svet koji je dno dna."

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Svet, Foto: Printskrin)

Kurir

Autor: Kurir