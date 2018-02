ISPOVEST JOVANE DEJIĆ IZ PAROVA: Dečko me je 5 godina tukao dok je njegova sestra gledala

Jovana Dejić, pevačica i učesnica rijalitija „Parovi“, ispričala je kako je pre nekoliko godina bila žrtva fizičkog nasilja. Ona je otkrila da ju je bivši dečko pet godina zlostavljao.



Razlog zbog kojeg je svaki put opraštala batine i ostajala uz njega bio je taj što ga je jako volela i verovala u njegova obećanja da će se promeniti. Ali s vremenom je postajao sve gori i agresivniji. Momenat kada je presekla i donela odluku da napusti nasilnika bio je kad ju je on pijan tukao dok je njegova sestra sve to gledala.



Bez kontrole



- Imao je momente kad nije mogao da kontroliše sebe, pa tu svašta bude. Baš mi je neprijatno da pričam o njemu, jer je sad oženjen, nemam nikakva osećanja prema njemu. Mada sam dugo patila kad smo raskinuli - počela je svoju ispovest Jovana, a onda je na insistiranje ostalih takmičara „Parova“ otkrila detalje zlostavljanja koje je trpela u toj vezi.



Česte svađe



- Bili smo dve nedelje kod njega kući, u jednom trenutku sam osetila da ga smaram, da ga gušim, da on nema više emocije prema meni. Počeli smo da se svađamo sve više. Možda sam i ja kriva jer sam započinjala svađu stalno. U jednom trenutku to je eskaliralo, on mi je udario toliko jak šamar da dugo nisam mogla da se povratim od šoka. Počela sam da urlam i vičem od bola, pa me onda udario pesnicom u rame - ispričala je Jovana i nastavila:

- Imala sam ogromnu modricu. On je baš bio komiran od alkohola. Tu je u prostoriji bila i njegova sestra, sve je to gledala. Ona je počela da vrišti, da ga gura i moli da prestane da me bije. Ja sam onako u pidžami izletela iz kuće, htela sam da pobegnem, već je bilo jutro. Nisam htela ni da uzmem svoje stvari, ništa me više nije zanimalo. On je onda krenuo za mnom, strpao me u auto i tako me vozio po gradu, nije mi dao da odem od njega. Ali posle me je pustio i od tada se nismo videli ni čuli punih godinu dana - rekla je Dejićeva.



Kriva je prevara ODALA SAM SE PIĆU ZBOG MUŽA

Posle pretrpljene traume s bivšim momkom, ali i sa suprugom, koji ju je varao dok je bila trudna, Jovana se odala alkoholu. - Moja majka je zdravstveni radnik i odmah kad je videla da sam se predala alkoholu, poslala me je na lečenje i pila sam antidepresive. Shvatila sam da me muž vara još dok sam bila trudna, jer sam pronašla poruke u telefonu. Sve mi se srušilo kad sam ga videla u gradu s jednom devojkom. Nakon toga on meni onako hladno kaže, tek tako posle onolike ljubavi i deteta, da me više ne voli, i ostavio me je - ispričala je Dejićeva kroz suze.



Kurir / Ivan Ercegovčević

Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) MILAN STANKOVIĆ IZNENADIO JAVNOST: Romantična večera sa zanosnom plavušom, a evo ko je ona!

Kurir

Autor: Foto: Printscreen